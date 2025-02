Venti milioni di interventi su tutta la città

Sul territorio sono tanti i cantieri aperti, per realizzare opere pubbliche importanti e molto attese dai residenti, così come ci sono interessanti gare di appalto per altri lavori mirati a migliorare la città. Dalle opere sul lungomare di Ponente e Levante, fino all’edilizia scolastica, attualmente sul perimetro comunale si possono registrare 20 milioni di investimenti. Sul Waterfront di Ponente, i tecnici stanno lavorando sugli stradelli che da viale Colombo portano al mare, mentre sul canale Tagliata si riprenderà a lavorare dal mese di marzo; l’investimento totale previsto è di 6 milioni, necessari per riqualificare un chilometro di lungomare. Al molo di Levante è in corso la riqualificazione della banchine e la costruzione di un muretto a difesa delle attività circostanti con 1,5 milioni destinati ad un progetto importante, di cui buona parte provengono dalla Regione, mentre per il muretto anti ingressione di Valverde l’impegno economico è di 450mila euro. Proseguono i lavori per la realizzazione della nuova scuola di viale Torino, dove è stata installata la controfacciata e dove le maestranze stanno eseguendo tutte le rifiniture necessarie con un investimento di circa 7 milioni; sono a buon punto anche gli interventi sul palazzo delle ex scuole elementari di via Saffi, dove è in corso una ristrutturazione radicale per il miglioramento e l’efficientamento sismico dell’intero edificio, con una spesa di 1 milione e 300mila euro. Quando saranno terminati i lavori in viale Torino, partiranno le operazioni alla scuola media Arfelli con un investimento di 1 milione e 100mila euro. Contestualmente si stanno stringendo i tempi per pubblicare la gara d’appalto per il nuovo asilo nido di via Leone con un investimento di 330mila euro e per la costruzione della nuova Stazione di Posta di via Saffi per cui sono previsti 910mila euro. Importanti opere sono previste anche in viale Cavour, l’importante strada che collega via Mazzini con il lungomare di Ponente.

Il sindaco Matteo Gozzoli e il suo staff seguono quotidianamente i progetti: "Insieme alla giunta, ai dirigenti e agli uffici, lavoriamo giorno dopo giorno per migliorare Cesenatico, intervenendo dove c’è bisogno, candidandoci a bandi regionali, nazionali ed europei, trovando nuove idee e nuove opportunità. La città è in trasformazione con cantieri diffusi che impattano su zone importanti del territorio e gare d’appalto già partite o di imminente partenza. Stiamo attraversando un periodo determinante per garantire la sicurezza idrogeologica, per l’edilizia popolare e tantissime altre sfere d’intervento. Proseguiamo un passo alla volta, con l’obiettivo di avere una Cesenatico migliore e con più servizi".

Giacomo Mascellani