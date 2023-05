Venti volontari in missione a Umbertide

di Giacomo Mascellani

Una famiglia di Cesenatico ha contribuito a dare un aiuto concreto alla comunità umbra di Umbertide in provincia di Perugia, ancora ferita dalle conseguenze del sisma.

La famiglia Maltoni-Battistoni, titolare del Bagno Milano, ha infatti partecipato ad un importante evento per dare una mano alla popolazione colpita il 9 marzo scorso dal terremoto.

Oltre 750 persone si sono date appuntamento nel centro del paese, vicino alla chiesa di San Paterniano danneggiata dal sisma e dalla scuola media dichiarata inagibile, per dare il loro contributo alla rinascita e alla ricostruzione della frazione duramente colpita dalle scosse.

L’iniziativa è stata realizzata dalla proloco del paese di Pierantonio con il sostegno di Paolo e Simone Battistoni.

Pochi sanno che Paolo e Simone, oltre a tenere le redini dello storico stabilimento balneare assieme a mamma Mara, sono originari di questo territorio da parte paterna.

I fratelli Battistoni hanno commentato così il loro impegno per la comunità di Pierantonio: "Siamo nati qui, nostro babbo era del posto ed è sepolto qui perchè era molto legato alla sua terra. La nostra famiglia a Pierantonio ha una casa che era dei nonni e qui ancora vivono tanti dei nostri parenti e amici. Appena ci è capitata l’occasione abbiamo ritenuto doveroso dare una mano ai nostri compaesani in un momento così difficile, portando un po’ di Romagna in questa bella festa".

"Speriamo che iniziative come questa – proseguono i fratelli Battistoni – oltre ad infondere fiducia e dare un senso di ripartenza, contribuiscano veramente a stimolare le istituzioni per garantire le risorse necessarie ad eseguire gli interventi per il recupero degli edifici pubblici e delle case lesionate dal terremoto".

L’incasso della serata sarà devoluto alla ricostruzione del paese e in questo evento hanno dato il loro contributo molte associazioni umbre e la Croce Rossa, mettendo a disposizione risorse, uomini e donne volontari.

L’arcivescovo di Perugia Ivan Maffeis ha benedetto le campane elettroniche poste sul tetto di una casa nel centro di Pierantonio, anche se tutti i residenti sperano di vedere al più presto ristrutturato lo storico campanile della chiesa, mentre Annalisa Mierla, vicesindaco di Umbertide, ha testimoniato la vicinanza dell’amministrazione.

La famiglia Maltoni-Battistoni ha realizzato una cena per 750 coperti, preparando paella, primi piatti al sugo di pesce e il pesce azzurro dell’Adriatico cucinato alla griglia, che sono stati molto apprezzati dai cittadini di Umbertide.

Assieme a Paolo e Simone da Cesenatico hanno dato manforte anche una ventina di amici, tra i quali uno chef con sua moglie, un cuoco, un poliziotto, alcuni commercianti, artigiani, un vivaista, alcuni pensionati, persone impegnate nello sport e nel volontariato e persino una coppia di turisti, a testimonianza che c’è una parte di cittadini romagnoli dallo spiccato spirito solidale, desiderosi di dare una mano a popolazioni vicine, come nel recente passato precedentemente era accaduto per i cugini emiliani vittime del terremoto.

Le venti persone partite da Cesenatico si sono unite ai cinquanta volontari della proloco di Pierantonio con in testa il presidente Marcello Fiorucci.