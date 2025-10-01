Venticinque anni di Mercatini del riuso

Dopo la pausa di agosto e settembre, nel centro storico di Savignano, il 5 ottobre, torneranno i mercatini del riuso della prima domenica del mese che quest’anno festeggiano i 25 anni insieme alla associazione Agorà 2000 fondata da Pier Franco Nini Gozi.

Quando e con quali scopi è nata l’associazione Agorà 2000?

"Alla fine del 1999 come supporto all’associazione ’Gaio & Sabino - Per Savignano’ con la quale ha condiviso l’organizzazione di numerosi eventi dal Palarubicone alla gestione decennale della Fiera di Santa Lucia, dal Palio dei Somari alla Fiera dei Piccoli e dei Ragazzi, dalla Festa del Solstizio d’Estate alla Festa del Solstizio d’Inverno e altri numerosissimi eventi tutti nel centro storico".

E il mercatino della prima domenica del mese?

"Nel 2000, su iniziativa dell’allora assessore al Centro storico Luigi Astolfi dell’Amministrazione del compianto sindaco Sergio Gridelli, Agorà 2000 ha accettato la sfida e ha organizzato, ad ottobre il primo mercatino dell’usato, aperto allora anche ad artisti e artigiani. Nascono in quell’autunno i Mercanti della Domenica. Ciò fu possibile perchè una trentina di espositori avevano deciso di lasciare il mercatino che già da allora si teneva a Santarcangelo".

Come è stato l’inizio?

"Non semplice ma accolto con favore dai cittadini e dai commercianti che vedevano animarsi il centro storico almeno una domenica al mese. Piano piano comunque il mercatino ha cominciato a crescere soprattutto in coincidenza con le crisi economiche nazionali come quelle del 2008 e 2011. Nel frattempo è cresciuta la sensibilità verso il riuso ed il riciclo".

Pier Franco Nini Gozi, lei però non ha fatto tutto da solo.

"Nella prima fase ho potuto avvalermi della preziosa collaborazione di Massimo Ricci, ex dipendente comunale, e in seguito con l’arrivo di Gabriele Gori alla presidenza, l’orizzonte di Agorà 2000 si è ampliato fino a ideare ed organizzare, per un decennio, tutte le manifestazioni che si sono tenute nell’Isola dei Platani di Bellaria ed altri eventi in varie località della costa romagnola e dell’entroterra".

Un cambiamento radicale è purtroppo avvenuto nel 2017 con la precoce scomparsa di Gabriele Gori.

"Sì. Questo ha portato Agorà 2000 a ridurre drasticamente il suo campo di intervento concentrandosi sul mercatino di Savignano".

E oggi?

"Il mercatino del riuso, che riprende domenica, è una importante realtà con oltre 300 espositori".

Ermanno Pasolini