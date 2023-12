Ventimila turisti scelgono il mare nel caldo Natale

Il ponte di Natale e Santo Stefano a Cesenatico ha portato temperature primaverili. Questo ha indubbiamente allietato le persone che non amano il freddo, tuttavia ha anche sicuramente tolto buona parte dell’atmosfera natalizia ai turisti ed ai visitatori che amano trascorrere il Natale al mare. Per una settimana molte coppie e famiglie hanno deciso di pranzare all’aperto, godendosi il sole sul porto canale e in viale Carducci. Per il secondo anno, a causa delle disposizioni imposte dalla Regione contro i fuochi all’aperto per motivi di inquinamento, è mancato l’appuntamento della festa organizzata negli anni passati in piazza delle Conserve, dove i ’Lupi di Liberio’ portavano migliaia di persone, coinvolgendo i commercianti, i cittadini e i turisti. Quindi anche il cuore del borgo di pescatori è stato più tranquillo. Chi tiene viva questa parte storica di Cesenatico sono le volontarie e i volontari della Croce Rossa, che in un gazebo propongono dolci, cioccolata calda e vin brulè.

Questi giorni sono vissuti in un clima di festa sul porto canale, con la maggior parte degli occhi puntati sul Presepe della Marineria, la suggestiva rappresentazione allestita sulle barche storiche del museo, molto apprezzata dal pubblico, estasiato nel vedere le statue scolpite nel legno di cirmolo e ricoperte di tela colorata e lavorata con la cera. Sono migliaia le famiglie che si sono riversate da tutta Italia e anche dall’estero per vedere questo splendore, e sono tanti anche gli appassionati di fotografia che aspettano il momento propizio in termini di luce, ambiente e atmosfera, per fare lo scatto da incorniciare. Dopo la messa di mezzanotte della vigilia in San Giacomo, il Bambin Gesù è stato collocato nella Natività allestita sulla nave ammiraglia del Museo della Marineria. Nei giorni di Natale, Cesenatico è stata la meta preferita di tanti turisti e famiglie di romagnoli provenienti dall’entroterra, attirati dal porto canale con il suo presepe unico, i mercatini e le iniziative di intrattenimento allestite in centro. Gli hotel aperti per le festività invernali sono una trentina e hanno registrato circa 5.500 presenze, il Cesenatico Camping Village ne ha avute oltre 6mila, tra cui molte famiglie e coppie di turisti italiani e stranieri, che hanno trascorso il Natale in t-shirt. Hanno lavorato bene anche gli affittacamere, mentre in ristoranti e locali si stimano circa 8mila presenze.

In totale sono state dunque 20mila le presenze a Cesenatico. Ieri nella ricorrenza di Santo Stefano, un gruppo di appassionati di surf e di sup ha dato invece vita all’edizione 2023 edizione dei Babbi Natale e delle Nataline dal mare, navigando dal Wind Surf Club a Ponente, per raggiungere il porto e dar vita al ’Natale in Sup’.

Giacomo Mascellani