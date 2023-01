Ventisei studenti diventano operatori socio-sanitari

Dai banchi di scuola alla qualifica di operatori socio sanitari. Ben ventisei ragazzi della ex 5°A dei Servizi per la Sanità e l’Assistenza Sociale hanno ottenuto la qualifica Oss. Si tratta di un importante ’en plein’ visto che tutti i candidati all’esame sono stati promossi. Gli esami di qualifica si sono tenuti a fine dicembre e hanno coinvolto gli alunni del Versari-Macrelli che per tre anni hanno seguito il corso Oss organizzato dall’Istituto. Il percorso si svolge nell’arco del triennio, dalla terza alla quinta, per un totale di 1000 ore - di cui 550 teoriche e 450 di stage in strutture sociali e sanitarie, incluso l’ospedale.