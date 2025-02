Ventuno anni senza Marco Pantani. Il San Valentino tragico del Pirata dopo l’inganno del Giro d’Italia

Domani ricorre il 21esimo anno dalla morte di Marco Pantani. Il campione che riuscì nell’impresa di vincere Giro d’Italia e Tour de France nel 1988, si è spento il giorno di San Valentino del 2004. Mentre la maggior parte delle persone si preparava a vivere un momento speciale in nome dell’amore assieme al proprio partner, lo scalatore più forte del mondo nell’epoca del ciclismo moderno, si spegneva a Rimini in una stanza di un residence che oggi non c’è nemmeno più. Fu così che quel giorno da cuoricini rossi, divenne il momento più triste per milioni di tifosi e per le tantissime persone che conoscevano Marco, lo stimavano e gli volevano bene.

Il cuore del "Pirata" cessò di battere nel pomeriggio del 14 febbraio 2004, ma in realtà il campione era stato fatto fuori quattro anni e mezzo prima, il 5 giugno 1999, quando venne fermato a Madonna di Campiglio poco prima della partenza della tappa di un Giro d’Italia che aveva già vinto. Dall’esame del sangue all’antidoping risultò che Pantani aveva un ematocrito troppo alto e andava fermato perchè l’alta concentrazione delle cellule del sangue rappresentava un pericolo per la sua salute. Balle, lo sapevano tutti che il campione di Cesenatico stava benissimo ed era in gran forma. Nei giorni precedenti era stato controllato spesso e a tutte le ore, ma non aveva un valore fuori limite. In quel giorno in cui tutti si preparavano a vedere il Pirata vincere ancora, tutti si chiesero perchè avevano voluto fermarlo.

Le risposte non tardarono molto ad arrivare. Già quel maledetto 5 giugno circolarono voci che il ‘Pirata’ era stato fatto fuori dalla Camorra ed in particolare da un gruppo di malavitosi che gestiva il traffico delle scommesse clandestine. Se Pantani avesse vinto il Giro d’Italia 1999, per gli organizzatori del gioco illecito ci sarebbero state cifre enormi da pagare agli scommettitori, mentre una non vittoria avrebbe fatto la loro fortuna. Ci misero un po’, perchè Marco non era sporco e quindi era difficile colpirlo. Un tentacolo della piovra doveva quindi arrivare sulle fialette dell’antidoping. E così è stato. La prova? Arriva anche questa il giorno stesso, perchè Pantani il 5 giugno poche ore dopo essere stato ingiustamente fermato, si trovava già dentro un laboratorio analisi riconosciuto dalla Federazione ciclistica, fa un altro prelievo e l’esito è quello dei giorni precedenti quando è stato sottoposto ai test, cioè tutto regolare.

Il campione si è sentito il mondo crollargli addosso e sono stati pochi a sostenerlo ed aiutarlo, mentre dalla stessa Federazione arrivava un silenzio incomprensibile. I tifosi e gli amici veri non lo hanno mai abbandonato e hanno continuato ad amarlo, così come le persone a lui più vicine. Ma da un giorno all’altro Marco Pantani viene additato come dopato (nonostante non sia mai stato positivo al doping in vita sua) e attaccato ingiustamente. E lui queste ingiustizie le subisce e le sente tutte. Probabilmente se le forze dell’ordine avessero indagato ed interrogato le persone che hanno toccato quelle provette dell’antidoping, sarebbe potuta emergere la verità su quel controllo truccato e Marco sarebbe subito rinato. Invece nessuno lo ha fatto.

A dire la verità è stato diversi anni dopo il boss Vallanzasca, il quale ai giudici dichiarò che, all’interno del carcere dove è rinchiuso, un detenuto camorrista nel 1999 gli aveva detto di non scommettere sul ‘Pelatino’ perchè non sarebbe mai arrivato alla fine. Nel frattempo Marco era entrato in depressione, provò a rialzarsi ma non ci riuscì. Le frequentazioni sbagliate lo hanno poi portato dentro una brutta spirale, fatta di gente che se ne approfittava, gli stava vicino soltanto per denaro e alcuni gli procuravano la cocaina. Questo è durato sino al 14 febbraio 2004, quando il campione è morto a soli 34 anni, lasciando un vuoto enorme e un senso di insopportabile ingiustizia.

Una messa sarà celebrata in ricordo del Pirata venerdì sera alle 20.30, nella chiesa di San Giacomo affacciata sul porto di Cesenatico.