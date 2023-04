Vera Gheno in ’Grammamanti’

Venerdì alle 21 a Palazzo Dolcini di Mercato Saraceno la sociolinguista Vera Gheno sarà ospite del secondo appuntamento di ’Diverso dal solito. Diritti civili e linguaggio inclusivo on stage’. Gheno da sempre promuove il linguaggio ampio e combatte la resistenza ai cambiamenti nel suo uso. Nel suo spettacolo ’Grammamanti’ racconta al pubblico che amare la lingua non significa difenderla da nemici immaginari, da presunte corruzioni, e pensare che sia impermeabile ai mutamenti, ma vuol dire smettere di pensare a come si devono dire le cose e spalancare la mente. Ingresso a 10 euro.