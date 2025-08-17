Verghereto, donna soccorsa per una caduta

Giovedì pomeriggio, in località La Para, in territorio di Verghereto, una donna trentenne, dopo aver perso l’equilibrio, è caduta a terra riportando un trauma a una gamba. La donna si trovava nella località, lungo il torrente Para (sfocia nel lago di Quarto di Sàrsina), assieme alla sua famiglia, e mentre si refrigerava nel corso d’acqua, che scende dal massiccio del Fumaiolo, è caduta accidentalmente subendo un trauma a un arto inferiore. Avvisati prontamente i soccorsi, sul posto è intervenuta una squadra della Stazione Monte Falco del Soccorso Alpino e Speleologico Emilia Romagna, che in collaborazione col personale dell’ambulanza ha provveduto a valutare le condizioni della ferita e a sistemarla su una barella dotata di ruota, al fine di agevolare il trasporto della giovane lungo il sentiero sino alla strada carrozzabile. Raggiunta la strada, la donna è stata affidata al personale dell’ambulanza, che l’ha trasferita al Trauma Center del Bufalini di Cesena.

E a proposito di interventi di soccorso, vì è stato anche quello effettuato nel tardo pomeriggio di venerdì di Ferragosto, all’interno del Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi, per due escursionisti. In particolare, i Vigili del fuoco di Bagno e il Nucleo Saf, il Soccorso Alpino Stazione Monte Falco, sono intervenuti nella zona di Pietrapazza-Passo della Bertesca, in territorio di Bagno, per provvedere al soccorso di due escursionisti che avevano perso l’orientamento. I due camminatori sono stati raggiunti dalle squadre di terra e successivamente trasportati in zona sicura, entrambi in buone condizioni di salute. gi. mo.