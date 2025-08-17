Verghereto, donna soccorsa per una caduta

Sam, un addio pesante

CronacaVerghereto, donna soccorsa per una caduta
17 ago 2025
GILBERTO MOSCONI
Cronaca
Stava cercando di refrigerarsi vicino al lago di Quarto. Pure due escursionisti a Bagno hanno avuto bisogno di aiuto, avevano perso l’orientamento.

Ferragosto di lavoro per il Soccorso Alpino (Foto d’archivio)

Per approfondire:

Giovedì pomeriggio, in località La Para, in territorio di Verghereto, una donna trentenne, dopo aver perso l’equilibrio, è caduta a terra riportando un trauma a una gamba. La donna si trovava nella località, lungo il torrente Para (sfocia nel lago di Quarto di Sàrsina), assieme alla sua famiglia, e mentre si refrigerava nel corso d’acqua, che scende dal massiccio del Fumaiolo, è caduta accidentalmente subendo un trauma a un arto inferiore. Avvisati prontamente i soccorsi, sul posto è intervenuta una squadra della Stazione Monte Falco del Soccorso Alpino e Speleologico Emilia Romagna, che in collaborazione col personale dell’ambulanza ha provveduto a valutare le condizioni della ferita e a sistemarla su una barella dotata di ruota, al fine di agevolare il trasporto della giovane lungo il sentiero sino alla strada carrozzabile. Raggiunta la strada, la donna è stata affidata al personale dell’ambulanza, che l’ha trasferita al Trauma Center del Bufalini di Cesena.

E a proposito di interventi di soccorso, vì è stato anche quello effettuato nel tardo pomeriggio di venerdì di Ferragosto, all’interno del Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi, per due escursionisti. In particolare, i Vigili del fuoco di Bagno e il Nucleo Saf, il Soccorso Alpino Stazione Monte Falco, sono intervenuti nella zona di Pietrapazza-Passo della Bertesca, in territorio di Bagno, per provvedere al soccorso di due escursionisti che avevano perso l’orientamento. I due camminatori sono stati raggiunti dalle squadre di terra e successivamente trasportati in zona sicura, entrambi in buone condizioni di salute. gi. mo.

