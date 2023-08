'Verghereto Trail': Corsa a Piedi tra Boschi, Foreste e Valli

Oggi ’Savio Trail’, poliedrica iniziativa promossa per il 2023 dall’Unione in varie località dei suoi 6 Comuni, mette in strada la corsa a piedi ’Verghereto Trail’, che si snoderà tra boschi e foreste, valli e vallecole del crinale tosco-romagnolo, tra monte Fumaiolo e monte Còmero. Un importante evento di trail running, che parte da Verghereto-capoluogo e che si configura come una manifestazione più adatta per gli amanti dei percorsi e delle gare ’wild’ e impegnative. L’evento si svolge su tre percorsi a scelta, con partenza da piazza San Michele a Verghereto. Il percorso breve o ’Short Trail’, con partenza alle 8,30, ha una lunghezza di 16 chilometri, attraverserà il borgo di Montione, le salite del Poggio Bastione, i saliscendi del crinale tosco-romagnolo tra cui Poggio Tre Vescovi e Passo Rotta dei Cavalli, poi ponte del Vado, Cappellina sul fiume Savio, e la superba salita finale della Viaccia. E’ possibile percorrere i 16 chilometri anche in camminata.

Altro percorso è il classico ’Verghereto Trail’ di 27 chilometri, con partenza alle 8,30, un itinerario che condivide con lo ’Short’ alcuni tratti che raggiungono il crinale. Dal Passo Rotta dei Cavalli in poi il percorso vede la lunga discesa di Passo Serra, il passaggio spettacolare sulle corde fissate ai calanchi di Nasseto in territorio di Bagno, e vari continui saliscendi. Infine il terzo percorso lungo i calanchi, i crinali e verso le sorgenti del Fumaiolo Ultra Trail. Una nuova sfida con i suoi 65 chilometri, con partenza alle 7, per toccare anche le sorgenti del Tevere e quelle del Savio. Traguardo di tutte e tre le gare è il punto di partenza, quello di piazza San Michele a Verghereto. Il Comune di Verghereto ha delegato la regìa dell’evento alle associazioni Pro Loco di Verghereto, Ville, Balze, a Fumaiolo Sentieri, assieme al coordinamento tecnico di Total Training.

Gilberto Mosconi