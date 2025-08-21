Verghereto Trail, un sabato di corsa

Sabato 23 agosto prenderà il via il Verghereto Trail, la manifestazione podistica che vedrà alcune centinaia di appassionati della corsa a piedi mettersi alla prova anche lungo le pendici del massiccio del Fumaiolo di Balze di Verghereto. "Un evento che nel corso degli anni – dicono gli organizzatori – si è ritagliato uno spazio importante nel panorama nazionale dell’offroad, cui partecipano tantissimi specialisti per impegnarsi su percorsi di straordinaria bellezza naturale, riuscendo a lenire i fastidi del caldo grazie ai fitti boschi e foreste, all’ombra degli alberi, alle brezze che soffiano generosamente fra quei monti". Son quattro le sfide che Verghereto Trail mette a disposizione. C’è solo da scegliere quella più adatta alle proprie caratteristiche. I più allenati opteranno per l’ultra trail di 65 chilometri, altrimenti c’è anche il trail di 27 chilometri. Un approccio più soft può essere dato dallo short trail di 16 chilometri. Infine per chi non ama l’agonismo c’è il walk trail di 10 chilometri. Tracciati, soprattutto quello lungo, dove è possibile trovare di tutto, fra superbe salite e ripide discese, tra foreste e i paesaggi lunari dei calanchi, da dove la vista spazia fino al mare Adriatico. Le partenze delle quattro gare saranno scaglionate in base alle rispettive distanze e il mossiere darà il via per tutte da piazza San Michele di Verghereto. A tutti gli iscritti un ricco pacco gara, con un gadget personalizzato, specialità gastronomiche locali e tanto altro messo a disposizione dai partner dell’evento vergheretino.

gi. mo.