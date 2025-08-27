Verghereto trail, un successo per quasi 400 corridori

Le falcate di Luca Arrigoni si sono aggiudicate alla grande l’edizione estiva del Verghereto Trail 2025, la grande gara di corsa a piedi, che nella gara regina si è snodata per ben 65 chilometri, con 3.100 metri di dislivello, lungo mulattiere e sentieri delle foreste e dei boschi dell’Appennino d’Alto Savio. Arrigoni ha progressivamente fatto il vuoto alle sue spalle con un distacco che è andato aumentando ad ogni saliscendi. La seconda piazza è stata appannaggio di Luca Zamagni che sul traguardo di Piazza San Michele a Verghereto ha accumulato un distacco di 12’37’’.Terza posizione per Riccardo Pianesi giunto sul filo di lana della piazza centrale del borgo di Verghereto a 34’54’’. Tra le donne ennesimo acuto per Dinahlee Calzolari al suo ottavo grande successo stagionale. Il Verghereto Trail aveva in programma ben 4 distanze, oltre alle gare per uomini e quelle per le donne. Impossibile fare anche solo cenno a tutte e 4 le gare (Km.65, 27, 16, Km.10) suddivise per categorie donne e uomini. "Ben 393 i concorrenti classificati- dicono gli organizzatori-, ma a questi vanno aggiunti tutti coloro che hanno preso parte alla camminata non competitiva. E’ stata questa la conferma del valore dell’evento, al quale hanno contribuito vari enti e associazioni e tanti volontari sparsi sul percorso. Verghereto Trail 2025 ha rispettato le attese, sia dal punto di vista degli atleti in gara e dello spettacolo che ha saputo regalare, anche per il numero delle presenze fra le quattro distanze che la manifestazione romagnola prevedeva. Verghereto ha ospitato l’evento estivo, uno dei più importanti nel mondo dell’offroad, con una bellissima accoglienza".

gi.mo.