Vergoni premiato per la sua lirica "Poeti si nasce, non si diventa"

di Elide Giordani

Stagione proficua per i poeti cesenati. Dopo la collocazione finalista di Stefano Simoncelli allo Strega (se sarà il vincitore lo sapremo ad ottobre) e i successi a ripetizione di Franco Casadei, arriva in ordine di tempo un altro prestigioso riconoscimento: Gilberto Vergoni è tra i quattro vincitori della sezione poesie edite dell’undicesima edizione di una tenzone poetica internazionale di alto prestigio, il premio ’Alda Merini’. Verrà consegnato venerdì a Botricello (Catanzaro) dov’è nato per iniziativa dell’Accademia dei Bronzi. Vergoni, neurochirurgo presso il Bufalini per tanti anni, ha partecipato con la lirica ’Nell’attesa della neve’, "una composizione - si legge nella motivazione del premio - dai toni composti che trasmette intense emozioni e suggerisce riflessioni profonde sull’esistenza". Vergoni ha pubblicato una prima raccolta sotto al titolo ’Fragmenta animae meae’ e ha già nel suo palmares premi e riconoscimenti.

Vergoni, è davvero una stagione particolare per i poeti cesenati?

"Cesena è un luogo fortunato che dà la serenità per affrontare percorsi di creazione, e la poesia è tra questi".

Che valore ha il premio Alda Merini nel composito e affollato mondo dei concorsi di poesia?

"E’ tra i più importanti e di certo quello caratterizzato dalla maggiore partecipazione, quasi da Guinnes dei primati. All’edizione di quest’anno vi hanno preso parte 2.150 poeti. Ma, al di là dell’adesione, nel tempo si è rivelato essere prezioso per la sua capacità di svelare poeti".

E’ necessario per un poeta vincere premi?

"Si, lo è. Quando si esce dal proprio intimo venire apprezzati è molto importante, è un’occasione per mettersi in connessione con gli altri, sentirsi stimati sia sul piano estetico che in quello del pensiero è uno stimolo".

Poeti si nasce o si diventa? "Credo che si nasca con l’inclinazione ad interpretare la realtà attraverso una sensibilità artistica, e la poesia è la forma più alta poiché mette in gioco il pensiero e la parola".

Cosa intende trasmettere a chi legge le sue liriche?

"Voglio prestare i miei occhi per leggere la realtà, che spesso non è ciò che appare, tant’è che solo in certi momenti lirici si può comprendere. Nella poesia c’è la verità".

Lei ha operato per tanti anni al cervello ma dalla sua liriche traspaiono cuore e sentimenti . La poesia parla al cuore o alla ragione?

"La poesia parla. Spetta a chi legge mettere cervello o cuore. La mia professione, comunque mi è stata utilissima a capire l’uomo e il pensiero".

Ha in programma un altro libro?

"Sì, conterrà 100 liriche. Il titolo è ancora top secret".