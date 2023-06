"Verifica sul comune di Cesena"

"La giunta regionale spieghi quali modalità ha utilizzato per effettuare la ricognizione dei danni causati dall’alluvione il cui censimento è stato trasmesso dai Comuni interessati". Lo chiede la Lega con un’interrogazione firmata da Massimiliano Pompignoli (primo firmatario) e Daniele Marchetti.

Facendo riferimento nello specifico al caso del comune di Cesena, Pompignoli ha spiegato che "nell’elenco dei danni da alluvione sono stati inseriti anche il rifacimento della copertura della biblioteca Malatestiana, per un milione di euro, e di palazzo Albornoz, per 600mila euro, entrambi a ‘causa di allagamento’, e altri interventi in centro storico".

"È opportuno – chiede Pompignoli – che la Regione preveda una ricognizione degli elenchi dei danni per alluvione trasmessi dai Comuni per verificarne i contenuti e l’attendibilità e che effettui una verifica approfondita sul censimento cesenate. Non possono essere inseriti interventi non collegati direttamente all’alluvione, che potrebbero inghiottire risorse da destinare esclusivamente a sanare i danni subiti". Pompignoli chiede infine "a che punto sia il progetto di risanamento ambientale, strutturale e idraulico del torrente Cesuola nonché quante risorse siano state destinate alla sua realizzazione e da quali enti".