Verità e giustizia per le ragazze La città a fianco delle famiglie

di Luca Ravaglia

"Noi non dimentichiamo, Penelope e la sua attività si nutrono di questo imperativo. Mamme guerriere, qualcuno ci ha chiamato: le donne di Penelope sono tali. Una mamma non si rassegna, spera, cerca, scava, piange, cammina, corre, anche quando le gambe non la sostengono più, quando iniziano a scricchiolare le ossa. Una mamma non può e non vuole fermarsi, non può e non vuole morire senza un come e senza un perché". E’ Marisa Degli Angeli, la mamma di Cristina Golinucci, che parla. Parla dal loggiato del palazzo comunale al termine di un corteo che ha visto circa cinquecento persone camminare in silenzio, con le fiaccole accese, lungo le vie del centro storico di Cesena, nel nome di sua figlia e di Chiara Bolognesi, l’altra ragazza che scomparve nell’autunno del 1992 e il cui corpo venne ritrovato senza vita lungo il fiume Savio.

L’otto marzo è la festa della donna: ci sarebbero tante ragioni per festeggiare, rendendo omaggio alla più dolce metà del cielo. Ma l’otto marzo è una festa alla quale ogni anno mancano sempre più invitate, assenti forzate a causa della violenza. Un destino che potrebbe aver accomunato anche Chiara e Cristina, sulle cui storie anche ora, dopo trent’anni, non è ancora stata scritta l’ultima parola. Per questo il quartiere Ravennate e l’associazione ‘Per le donne’ di Cesena hanno organizzato, insieme al Comune, una manifestazione aperta a tutta la città. E la città ha risposto, stringendosi intorno al dolore di chi, incessantemente, continua a chiedere giustizia. Come fa Marisa, al centro del corteo fianco a fianco col sindaco Enzo Lattuca, che le sussurra parole di vicinanza per tutta la durata dello spostamento da piazza Giovanni Paolo II a piazza del Popolo, il simbolo della vita istituzionale della città.

"E’ una battaglia quotidiana quella della ricerca di un proprio caro – ancora mamma Marisa -. La mia dura da oltre 30 anni. Tanti, troppi nemici, visibili e invisibili e con loro le insidie e i trabocchetti che bisogna superare, anche in ambienti dove invece immaginavi di trovare conforto, solidarietà, comprensione e sostegno. Le mele marce esistono in tutti i contesti, ma come dico sempre non per questo odio le rose solo perché una di esse mi ha punto. Sono una donna di fede e tale voglio morire: la fede mi ha sostenuta, ispirata, nei momenti di fragilità e, credetemi, tanti ce ne sono stati". Il riferimento è al mondo cattolico, all’interno del quale potrebbe celarsi l’uomo coinvolto nelle morti delle due giovani: "Due ragazze, due vite, due destini troncati troppo presto forse dalla stessa ‘anima nera’: questa è l’attuale ipotesi di chi sta facendo le indagini. Io attendo e spero, prego perché gli uomini di legge possano restituirmi la verità, l’unica cosa che cerco e che ho sempre cercato". E che una mamma, ogni mamma, merita di conoscere.