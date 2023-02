’Versari Macrelli’, dopo il furto arrivano in dono quattro pc da Tecnocopi

Lieto fine per una vicenda triste che ha coinvolto l’istituto profesisonale Versari-Macrelli, vittima di un furto, che ha trovato prontamente un benefattore il quale ha consentito di riparare a ciò che era stato rubato.

L’istituto Versari Macrelli esprime per questa ragione la propria gratitudine a Tecnocopi snc di Cristina e Marco Giangrandi, titolari per l’appunto della ditta Tecnocopi, i quali avendo letto sulla stampa locale dell’ingente furto di materiale informatico subito presso la sede dell’istituto, hanno voluto contribuire donando quattro personal computer (nella foto la consegna).

"Questi strumenti rappresentano – mette in luce in una nota l’istituto professionale – un’importante risorsa per gli studenti e per il personale docente. Il Versari Macrelli di Cesena esprime dunque la propria gratitudine all’azienda cesenate, per la generosità e la sensibilità dimostrata, attraverso l’impegno concreto nell’investire nella formazione dei giovani e nella loro crescita futura, grazie a una donazione tanto gradita quanto inattesa, che permettà agli studenti di non subire danni e rallentamenti nello svolgimento della didattica per la quale la strumentazione informatca rappresenta una risorsa fondamentale.