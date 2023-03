Versi in dialetto a teatro nel segno della memoria

Il teatro come opportunità di svago ed evasione dalle bolle impenetrabili in cui vivono molte persone malate di demenza, sempre più lontane da emozioni ed affetti. È l’ambiziosa missione di ’A breve termine. Pillole di teatro per i fruitori dei Caffè Alzheimer’, un progetto di teatro civile, a cura di Sillaba e del Comune di Mercato Saraceno, che mira a promuovere nuove forme di relazione sociale e di intrattenimento culturale dedicate a malati, anziani e a chiunque desideri socializzare con cura, nel segno della memoria.

Tre appuntamenti a Palazzo Dolcini, piccolo gioiello di Art déco, all’insegna del dialetto romagnolo: racconti brevi, poesie, monologhi di tenore comico e ironico. "Il ricorso al dialetto rappresenta un appiglio alla memoria - spiega Roberto Mercadini di Sillaba - chi soffre di Alzheimer dimentica con ordine: i ricordi sono come fogli impilati, il vento porta via prima le pagine in cima, mentre quelle consolidate rimangono più a lungo".

Si comincia martedì 28 marzo con Francesco Gobbi e il suo spettacolo ’Non ne posso più: am so’ stof’ mentre lunedì 3 aprile sarà la volta di Lorenzo Bartolini che porta in scena ’Ascolta queste poesie, riempiono di gioia’. Il gran finale si terrà lunedì 24 aprile quando sul palco salirà Denis Campitelli con ’Purbion di Romagna!’.

Una rassegna in sinergia con il territorio e le sue importanti realtà, tra cui ’Amici di Casa Insieme’ e la ’Fondazione Maratona Alzheimer’. "Dobbiamo mettere in luce la dimensione della vita, non solo quella della perdita - commenta Stefano Montalti, presidente della Fondazione Maratona Alzheimer - per far ciò servono momenti culturalmente stimolanti come questi".

Tutti gli eventi avranno inizio alle 15, sono a ingresso gratuito e aperti a tutti, con prenotazione obbligatoria.

Cristina Gennari