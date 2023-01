Versi in dialetto con i paladini dell’Urgòn

Dopo due anni di stop per la pandemia, torna ’Diletto Dialettando’, lo storico recital poetico promosso dall’associazione ’Pro Rubicone’. Appuntamento domenica alle 15.30 al Circolo Acli di Calisese. Saranno protagoniste, come sempre, le poesie in italiano e in dialetto che soci e simpatizzanti potranno declamare. Tra i presenti, l’assessore Carlo Verona e la poetessa Annalisa Teodorani, tra le principali interpreti della poesia dialettale contemporanea. Per l’occasione, Riccarda Casadei, figlia di Secondo (‘re’ del liscio romagnolo, autore di ‘Romagna Mia) ed editrice musicale, ritirerà il premio ‘Urgoanuta 2022’. La Pro Rubicone è nata trent’anni fa per ribadire la tesi che il vero fiume Rubicone è quello che passa da Calisese e valorizzare il territorio dell’Urgòn. Di recente - grazie alla collaborazione degli assessori Castorri e Ferrini, alle associazioni ‘Grazia e pace’ e ‘Auser’ e al quartiere Rubicone - ha trovato una sede per il proprio archivio storico, finora custodito dal presidente emerito Rino Zoffoli, all’interno dell’ex scuola dell’infanzia di Case Castagnoli, accanto al ponte di San Lazzaro, dove già anticamente si trovava il monumento del ’Decreturn Rubiconis’.

f.s.