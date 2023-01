’Verso la stella’: passeggiata dei presepi

Oggi l’associazione ’Tra Monti e Valli’ di San Piero in Bagno propone un pomeriggio in cammino tra presepi e località che fanno parte dell’antico percorso medievale. ’In cammino verso la Stella’ è un’escursione libera con conclusione in notturna. Il ritrovo e la partenza sono fissati alle 15 presso la chiesa parrocchiale di San Piero per poi percorrere la pista ciclopedonale e visitare i presepi e la mostra con opere a tema della Natività, presenti nella basilica di Santa Maria Assunta a Bagno (nella foto). Per info: 3421332152.