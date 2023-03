Verso le comunali ’24 Rossi: "Cambiamo si ripresenta, ma io farò un passo indietro"

di Andrea Alessandrini

Andrea Rossi passa, ma Cambiamo resta e rilancia per le amministrative del 2024. Si tratta della lista civica esordiente nel 2019 attorno a cui si imperniò la alleanza di centrodestra con il debuttante Rossi candidato sindaco che portò Enzo Lattuca del Pd al ballottaggio, mentre la lista civica conquistò tre consiglieri comunali.

Capogruppo consiliare Andrea Rossi, Cambiamo si ripresenterà alle amministrative?

"Abbiamo creato basi solide ed impostato relazioni con il territorio, sarebbe stato illogico disperdere il valore e le radici di questa esperienza. Gli scenari sono cambiati rispetto al 2019, gli spazi sono più ampi e le prospettive più incoraggianti. Cambiamo non solo parteciperà alla prossima contesa elettorale, ma lo farà anche con la speranza di avere un ruolo centrale".

Con lo stesso nome?

"Cambiamo ha un’identità ormai consolidata: siamo la terza forza politica all’interno dell’attuale consiglio comunale. Anche per rispetto nei confronti dei tanti cesenati che ci hanno dato fiducia non c’è alcuna ragione per cambiare nome".

Vi alleerete con le forze di centrodestra?

"Noi siamo una forza civica nata per il cambiamento e dovremo sederci al tavolo assieme alle forze di centrodestra con cui abbiamo iniziato il nostro percorso. Noi resteremo sempre alternativi al Pd. Ma se Cesena è sempre stata governata dalla sinistra una ragione ci sarà e mi auguro che le forze di opposizione sappiano fare autocritica anteponendo gli interessi della città alla difesa dei propri orticelli".

Che candidato sindaco preferite, un politico o un civico?

"Guarderemo le persone, le loro competenze e la loro credibilità, i valori fondanti del nostro gruppo. Nell’era del ‘voto liquido’, parlare di candidati di partito imposti dalle segreterie è anacronistico".

Quale rapporto avrete con il Terzo Polo?

"Guardiamo con curiosità all’ evoluzione del Terzo Polo che potrebbe diventare una parte attiva del cambiamento".

Parliamo di lei. Ci riproverà?

"È ultimo dei problemi. Continuerò ad impegnarmi nella lista civica, parteciperò alle fasi decisionali ma non rivendicherò alcun ruolo. Nessun problema a fare un passo indietro e a lavorare per altre candidature".