Verso le elezioni regionali. Il Pd con tutti i suoi sindaci lancia la campagna elettorale

Il Pd lancia la campagna elettorale per le regionali oggi alle 18 a Podere Leoni di Cesena avviando il tour de force che di qui alla data delle urne incendierà il dibattito politico. Interverranno Francesca Lucchi e Massimo Bulbi, candidati all’assemblea legislativa dell’Emilia-Romagna alle elezioni regionali del 17 e 18 novembre, i sindaci e le sindache del territorio cesenate.

La serata avrà anche momenti ludici e piacevoli e verrà apertadall’attore cesenate Denis Campitelli.

"Sarà l’occasione – dicono i promotori dell’evento – per incontrare i nostri candidati e confrontarsi sulle sfide che la nostra Regione dovrà affrontare nei prossimi anni, dal rilancio della sanità pubblica alle risposte necessarie per affrontare l’emergenza abitativa, dalle politiche di messa in sicurezza del territorio alle politiche per il lavoro".

"Sono chiare e ben definite - prosegue il Pd – le priorità su cui sarà necessario lavorare fin da subito per un’Emilia-Romagna più equa, più sicura e più green e noi siamo pronti a farlo, come sempre, tra la gente e con l’ascolto e il confronto sul territorio.

Massimo Bulbi è consigliere regionale uscente, mentre Francesca Lucchi è assessora allo sviluppo economico del comune di Cesena. Il candidato alla Presidenza regionale sostenuto dalla coalizione di centrosinistra è il sindaco di Ravenna e presidente nazionale dell’Upi (Unione province italiane) Michele de Pascale.