Verso Macfrut 2024, missione compiuta in Albania per presentare il salone delle piante officinali

Focus di Macfrut sulle piante aromatiche e medicinali in Albania a Tirana e a Scutari. L’Albania, quinto paese produttore al mondo di piante medicinali ed aromatiche, non poteva mancare fra le tappe della promozione all’estero di Spices & Herbs Global Expo, salone a Macfrut. A Tirana si è svolto il primo incontro a cui hanno partecipato aziende e stakholders del settore. Macfrut e il salone delle piante officinali sono stati presentati da Cecilia Marzocchi di Cesena Fiera, Andrea Primavera presidente di Federazione Italiana Produttori di Piante Officinali ha messo a fuocole sfide per aprire nuovi sbocchi internazionali, per cui la partecipazione a Macfrut dall’8 al 10 maggio è fondamentale. La seconda tappa di presentazione di Macfrut e Spices & Herbs Global Expo si è tenuta nel nord paese col team dell’Agenzia per la cooperazione italiana allo sviluppo in Albania.