"Vertaglia in crisi da mesi e il Comune ne parla ora"

"Il sindaco Rossi lascia cittadini e imprese per nove mesi senza acqua e anziché preoccuparsi di questo ci critica per aver risposto alle loro richieste di intervento. Questo la dice lunga sulle priorità della Giunta". Inizia così la nota diramata ieri da Alice Buonguerrieri, parlamentare e presidente provinciale di Fratelli d’Italia, in risposta all’Amministrazione sulla mancanza d’acqua nella frazione Vertaglia. In particolare su quanto puntualizzato da Monica Rossi, che in qualità primo cittadino è anche l’autorità sanitaria locale, e ciò nonostante non ha mai ricevuto un invito all’incontro cui hanno preso parte la struttura commissariale e i cittadini.

La località di Vertaglia soffre da diversi anni di problemi di approvvigionamento idrico, che erano stati in parte risolti dai residenti stessi con allaccio a deposito comunale. L’alluvione dello scorso maggio l’ha però danneggiato, lasciando diverse famiglie e aziende senza acqua.

Anziché quindi risolvere il problema, considera Buonguerrieri, Rossi avrebbe preferito lamentarsi. "Ringraziamo la struttura commissariale per il prezioso lavoro che sta facendo sul territorio, anche quando viene a conoscenza di queste gravi situazioni dai cittadini e non dai Sindaci che se ne dovrebbero occupare", le fanno eco Cesare Polidori e Valerio Bernabini, responsabili di Fratelli d’Italia per la Valle del Savio e il comune di Mercato Saraceno.

Gli esponenti di Fratelli d’Italia puntano il dito sul ritardo con cui il Comune si è interessato della vicenda: "Le famiglie di Vertaglia sono da maggio senza acqua corrente, una situazione da paese del terzo mondo – precisano –. Il sindaco si è risvegliato dal sonno solo quando i residenti si sono rivolti a noi per risolvere il problema. Solo oggi, infatti, il Comune ha messo a disposizione un tecnico per valutare i danni e gli interventi da eseguire, da cui si attendono ancora aggiornamenti".

"Il sindaco dovrebbe chiedere scusa ai residenti di Vertaglia, invece di prendersela con chi si attiva per trovare una soluzione – concludono –. Se per la sinistra rispondere alle richieste dei cittadini è strumentalizzazione politica, sappia che noi siamo pronti a fare tutta la strumentalizzazione politica che serve per garantire loro i servizi cui hanno diritto. Lasciamo a questa sinistra, evidentemente stizzita dall’operosità del Governo, le sue vacue formalità, noi continuiamo intanto a dare risposte concrete ai cittadini".