Il vescovo Caiazzo: “Zuppi o Parolin? Sono amici, ma niente pronostici sui papi”

Cesena, 4 maggio 2025 – L’antefatto è parte integrante della visita del vescovo Antonio Giuseppe Caiazzo alla conviviale del Lions Club di Cesena avvenuta venerdì scorso, accolto dal presidente Massimo Di Fonzo e tanti convitati.

Gaetano Fabbrocini, cerimoniere del club, aveva incrociato in centro il segretario di Caiazzo, e gli ha chiesto la disponibilità, che da parte del vescovo è stata istantanea. “Ci siamo poi visti alcune volte – condivide Fabbrocini – e il vescovo mi ha confidato che ama girare per le strade del centro, recitando il rosario, per imparare le vie e conoscere la gente”. Don ’Pino’, come familiarmente è stato annunciato ai Lions, non si è intrattenuto a cena con i commensali, anticipando la comunicazione. “Scusatemi, ma ho tanto lavoro: stasera rincasando scriverò l’omelia per la messa della Madonna del Popolo. Io le pronuncio a braccio ma me l’hanno chiesta per pubblicarla nel giornale diocesano”.

Il presidente del Lions Club Di Fonzo ha indicato nella solidarietà la ragione sociale di un club che in tutto il mondo associa un milione e 400mila lionisti che si riconoscono nel motto ’I serve’, provando a tradurlo in opere, e che nei services territoriali si pone accanto ai bisognosi e ai giovani. Poi ha riconosciuto nella chiesa un punto di riferimento per il suo porsi accanto ai deboli. La testimonianza del vescovo Caiazzo – tale va definita anche per la ricchezza di richiami evangelici – ha abbracciato tanti temi, dai ricordi biografici all’esortazione alla fede, suonata vigorosa pur di fronte a un pubblico laico di credenti e non, dall’imminente conclave al calore della Romagna che lo ha accolto.

“Siamo invitati ad essere viandanti della speranza in un mondo dove dominano scoramento e vittimismo”, ha affermato ricollegandosi all’anno giubilare.

Più che sui suoi trascorsi da vescovo in Basilicata, don Pino si è soffermato su quelli da parroco di San Paolo Apostolo a Crotone.

“C’era tanto da costruire e cominciai dagli incontri in un sottoscala – ha rievocato –. Nel corso dei trenta anni di incarico, la parrocchia ha accresciuto il numero di fedeli, fino a diventare la maggiore della diocesi, è stata edificata la chiesa parrocchiale, e si è sviluppa l’opera nel sociale, attraverso le attività di sostegno dei poveri con una mensa e una cooperativa sociale, e dei profughi con un centro di accoglienza. Per realizzare queste opere mi ritrovai con 500 milioni di debito, ma quando lasciai la parrocchia tutti erano ripianati”.

Un altro ricordo dei tempi calabresi. “I testimoni di Geova mi mettevano un po’ in in difficoltà, così studiai i loro testi e fui io, alla fine, a metterli in buca”.

Il conclave. “Mi fanno sorridere i dibattiti con tanti che si avventurano a pronosticare il nome del nuovo papa. Sarà opera dello Spirito Santo e non credo che saranno i nomi che escono in questi giorni. Se dovessero essere Zuppi o Parolin, miei cari amici, sarò felice, ma non ha senso fare previsioni. Tanti papi degli ultimi decenni erano impronosticabili”.

I praticanti. “A messa vanno per lo più dai 60 in su. Non è vero che il 20% frequenta. Molto meno. Ma la fede non vacilla perché la unicità del cristianesimo consiste nel fatto che Dio si è fatto come noi”.

I giovani. “Li ho incontrati all’abbazia del Monte, prima di insediarmi. Erano tanti, un incontro indimenticabile. Dobbiamo intercettare il loro linguaggio”.

La Romagna. “Sento il calore dei romagnoli, a me piace stare tra la gente come piace a loro”.

Prima di lasciare i commensali il vescovo ha impartito la benedizione. “Lo faccio tutte le volte che incontro dei gruppi”.