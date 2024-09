Il vescovo di Cesena al capolinea: “Fra un mese mi dimetto”

Cesena, 4 settembre 2024 – Il 5 ottobre il vescovo Douglas Regattieri compirà 75 anni, l’età della pensione, ma è pienamente al lavoro.

Domenica 15 settembre, vescovo Regattieri, avvierà l’anno pastorale nella chiesa di Sant’Agostino. Quali saranno la linee salienti?

“Secondo un progetto già delineato all’inizio dell’anno pastorale 2023-2024, inizia a settembre il secondo anno del triennio 2023-2026. Sarà dedicato al tema della speranza; quello dell’anno scorso è stato l’anno della fede e il prossimo della carità. Abbiamo deciso di rivisitare le tre grandi virtù teologali che formano l’ossatura della vita cristiana sia individuale che comunitaria”.

Sullo sfondo ci sono il Sinodo e il Giubileo.

“Certo e l’anno pastorale si inserisce dentro al cammino sinodale della Chiesa italiana e la diocesi parteciperà a novembre alla prima Assemblea sinodale nazionale. Il tema della speranza, poi, coincide con il tema del Giubileo che apriremo a Natale e durerà fino a gennaio 2026. Che ci sia bisogno oggi di infondere speranza è sotto gli occhi di tutti. Il cristiano vive nel tempo senza perdere di vista che la sua mèta è il Cielo”.

La unità parrocchiali avviate due anni fa funzionano?

“La seconda visita pastorale conclusa Pasqua è stata un’occasione preziosissima per riproporre le ragioni del processo di rinnovamento e di ristrutturazione del territorio ecclesiale. Infatti è stata dedicata perlopiù alle zone e alle unità parrocchiali. Certo, siamo agli inizi e le difficoltà non devono bloccarci. Siamo convinti della bontà del progetto e perciò si va avanti”.

Vescovo Rigattiere, ormai al termine del suo percorso da guida pastorale: qual è la sfida più impegnativa che deve affrontare la diocesi?

“ Credo che sia la secolarizzazione che produce effetti negativi sulla vita dei cristiani. Il clima di indifferenza nei confronti della dimensione spirituale e religiosa non aiuta. Ma è un’occasione per la Chiesa per rinnovarsi e rimotivare la propria missione nel mondo”.

Si è chiuso l’anno chiaramontiano. Può tracciare un bilancio?

“L’anno chiaramontiano ha ridestato in molti l’orgoglio di avere avuto due papi originari di Cesena. Le ricorrenze sono utili e vanno celebrate perché aiutano a non perdere la memoria. La figura di Pio VII è emersa ancora di più in tutta la sua statura umana e spirituale. Sono contento di come la gente ha risposto alle diverse iniziative proposte durante l’anno. L’udienza particolare che il Papa ha concesso a me e all’abate del Monte è stata una felice conferma di come Pio VII sia considerato da papa Francesco. Il Papa lo ha ripetuto con una certa insistenza. Egli crede alla sua santità, perciò sono fiducioso che il processo verso la beatificazione riceverà un ulteriore e positivo stimolo”.

Lei compirà i 75 anni il 5 ottobre. Che cosa succederà fra un mese?

“Il Diritto canonico al can. 401 recita: ’Il Vescovo diocesano che abbia compiuto i settantacinque anni di età è invitato a presentare la rinuncia all’ufficio al Sommo Pontefice, il quale provvederà, dopo aver valutato tute le circostanze. Il 6 ottobre prossimo invierò la lettera di dimissioni. Poi si aspetterà la decisione del Papa, il quale può percorrere diverse strade: o non accetta la rinuncia e tutto va avanti come prima ancora per un po’ di tempo. Oppure accetta la rinuncia e in questo caso o nomina subito il nuovo vescovo oppure chiede al vescovo rinunciatario di continuare, come amministratore apostolico, a guidare la diocesi fino a quando non sarà nominato un nuovo”.

Come ha vissuto l’estate?

“Ho trascorso i due mesi estivi a casa, per preparare questo tempo delle rinuncia che per un vescovo, come per un parroco, è un momento delicato. Viene spontaneo non dico fare dei bilanci, ma guardare indietro e accorgersi di come il Signore abbia compiuto cose belle anche attraverso la mia pochezza e la mia debolezza. A volte ci si sofferma un po’ di più sulle croci affrontate. Ma su tutto emergono il ringraziamento e la lode. Davvero ora dico che tutto è Grazia!”.