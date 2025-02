Vescovo contro Don Orfeo. Tornano i divieti di 3 anni fa

Non trova una via d’uscita lo scontro iniziato più di tre anni fa fra don Orfeo Suzzi, il fondatore della comunità religiosa Piccola Famiglia della Risurrezione, più conosciuta come Comunità monastica di Valleripa, la località del comune di Mercato Saraceno in cui ha sede.

Il Corriere Cesenate, organo ufficiale della Diocesi di Cesena-Sarsina, ne ha dato notizia nell’edizione uscita ieri, col titolo ‘Don Orfeo Punto e a capo’: "Don Orfeo Suzzi non accetta la condizione posta dal vescovo Douglas Regattieri per la revoca dei provvedimenti a suo carico. Si torna alla situazione precedente. Nello specifico il sacerdote diocesano non ha accettato la condizione prevista dal recente decreto del 20 dicembre 2024 nel quale veniva rimossa la censura inflittagli il 7 dicembre 2021 a seguito del procedimento penale amministrativo extragiudiziale celebrato, come venne indicato a suo tempo a monsignor Regattieri dalla Congregazione del clero. La condizione richiesta imponeva a don Orfeo di non risiedere in Diocesi insieme a coloro che lo hanno seguito, per evitare ulteriori contrasti con la Piccola Famiglia della Resurrezione. Il vescovo Douglas in data 10 febbraio ha emanato un ulteriore provvedimento in base al quale viene ritirata la remissione della censura (indicata dal canone 1333). La condizione giuridica di don Orfeo ritorna a essere quella prevista dal decreto del 7 dicembre 2021: per lui rimane in vigore la revoca della facoltà di confessare e celebrare in pubblico. Può farlo solo con quelli che sono con lui".

Il vescovo aveva posto a don Orfeo Suzzi, che preferisce essere chiamato ‘Abbà Orfeo Povero’, l’unica condizione di non risiedere nel territorio della diocesi di Cesena-Sarsina per evitare ulteriori contrasti diretti con la Piccola Famiglia della Risurrezione che è tornata in efficienza. Per il resto Don Orfeo, che ha trovato rifugio con i sui fedelissimi (tre suore e un monaco) in Toscana, a Suvereto, avrebbe potuto esercitare nuovamente il ministero sacerdotale dicendo messa, esercitando i sacramenti e predicando anche a Cesena, ma non avrebbe potuto prendere la residenza nel territorio della diocesi.

La brusca reazione di don Orfeo Suzzi ha riportato la situazione a più di tre anni fa, quando l’anziano sacerdote era stato rimosso dalla guida della Piccola Famiglia della Risurrezione dopo la scoperta che nel 2018 aveva aperto a nome proprio, ma con fondi della comunità, tre società finanziarie a Londra e aveva tentato di aprirne un’altra a Riga, in Lettonia, probabilmente per finanziare le sedi aperte all’estero: in Mozambico, a Gerusalemme e in Kerala (India).