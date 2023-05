Vescovo e monsignor Ridolfi benedicono due nuove statue

Nella chiesa di San Giacomo Apostolo splendono due nuove statue raffiguranti San Francesco d’Assisi patrono d’Italia e San Nicola di Bari patrono dei marittimi. Sabato sera per l’evento, la messa è stata celebrata dal vescovo Douglas Regattieri, davanti a molti fedeli e assieme a don Gian Piero Casadei e Monsignor Silvano Ridolfi. Quest’ultimo, persona molto nota sul territorio proprio per essere stato in passato il parroco di San Giacomo dal 1990 al 2006, si è occupato personalmente del progetto e ha fortemente voluto collocare le statue nelle due nicchie nella chiesa di San Giacomo. Le due opere lignee sono state scolpite dal maestro Ferdinando Perathoner nella sua bottega ad Ortisei. A commissionarle e finanziarle è stato lo stesso monsignor Silvano, assieme ad alcune famiglie religiose di Cesenatico, diverse realtà cittadine religiose e civili, cinque associazioni di categoria che hanno voluto sostenere l’iniziativa, che sono la Cooperativa Casa del Pescatore, Cooperativa stabilimenti balneari, Confcommercio, Confesercenti e Confartigianato; Federimpresa Cesena e Park Hotel Zadina. Prima della loro definitiva collocazione, le statue di San Francesco d’Assisi e San Nicola di Bari, sabato sera sono state benedette dal vescovo Douglas Regattieri.

Con questo progetto monsignor Silvano Ridolfi completa un impegno importante e conferma un legame unico con la chiesa di San Giacomo Apostolo. Tutto ebbe inizio nel 1989, quando Ridolfi a Roma dirigeva l’ufficio emigrazione della Cei. L’allora vescovo di Cesena e Sarsina, Luigi Amaducci, gli chiese di rientrare in diocesi come arciprete di Cesenatico, ponendo fra le priorità proprio la ristrutturazione della chiesa di San Giacomo. Venne approvato un progetto decennale in più stralci e nell’ottobre del 1999 la chiesa restaurata dal pavimento al tetto venne inaugurata dopo un investimento di un miliardo e mezzo di vecchie lire, per la precisione 1 miliardo e 470 milioni di lire. Alcuni lavori furono rinviati e vennero realizzati successivamente. Rimanevano quelle due nicchie vuote, che adesso hanno due nuove statue, grazie all’inossidabile Silvano Ridolfi. Giacomo Mascellani