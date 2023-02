"Vi mostro il mio lato intimo e cantautoriale"

Sarà questa sera alle 21.30 al teatro Petrella di Longiano l’anteprima nazionale di ‘Curami l’anima’, il nuovo disco della cantante marchigiana Elisa Ridolfi. Da sempre impegnata nel diffondere la cultura della musica popolare, in particolare il Fado portoghese, l’artista nel nuovo disco mette in scena un altro lato della sua personalità, più vicino a sonorità cantautoriali. Tra gli altri, il brano ‘Tutte le lingue del mondo’ vanta la presenza di Eugenio Finardi.

Ridolfi, come nasce il disco?

"È un progetto che ho portato avanti con l’editore romano ‘Squilibri’, figlio di vari incontri, in particolare quello con Tony Canto, eccellente musicista e autore, che è il produttore artistico dell’album, nonché coautore di alcuni brani. Rispetto al passato mostro un mio lato più cantautoriale e personale".

Dunque ha smesso di fare il Fado?

"Diciamo che quel percorso artistico lo considero concluso, però fa parte della mia formazione come divulgatrice, quindi qualcosina si trova anche in questo disco. Però non è assolutamente riconducibile a ciò che tradizionalmente si intende per Fado, anche perché l’album presenta tante e diverse sonorità che si mischiano tra di loro".

Tipo?

"È molto personale, ci sono varie sfaccettature di quelle sonorità che negli anni ho portato in giro sui palchi. C’è tanta sperimentazione, per esempio in un brano collaboro col bravissimo chitarrista Don Antonio Gramentieri. Potremmo definirla musica d’autore acustica e sperimentale".

C’è qualche brano a cui è più legata?

"Al momento direi ‘Fili di Fado’, che considero il manifesto del disco, che non parla d’amore, se non quello per l’arte. È un po’ come se questo pezzo parlasse dei fili del destino, di ciò che ha caratterizzato la nostra vita. Un altro brano che ho nel cuore è Tutte le lingue del mondo, in cui collaboro con Eugenio Finardi, amico di vecchia data".

Cosa farà al Petrella?

"Ci sarà buona parte dei musicisti che mi hanno accompagnata nel disco. In più lo special guest sarà proprio Tony Canto, con cui porteremo in scena i brani in una chiave un po’ diversa, aggiungendoci del vissuto. Non sarà un mero saggio in cui si tratta di eseguire i pezzi in maniera corretta, ci sarà dell’improvvisazione".

Ha già qualche nuovo progetto in cantiere?

"Dopo aver promosso il disco in tour, mi concentrerò sulla scrittura del nuovo album, che in realtà è già avanti. Poi, sarò ospite alle selezioni di Musicultura. Sono molto contenta del processo di ‘Curami l’anima’, però ho voglia di cimentarmi in qualcosa di nuovo. Nel prossimo album parlerò d’amore, quello più classico, dunque ci sarà spazio per altre cose".

Filippo Aletti