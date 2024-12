"Vi racconto il lato umano del santo di tutti"

Il cantautore, scrittore e attore romano Simone Cristicchi, sarà al Bonci giovedì e venerdì alle 20.30 con "Franciscus. Il folle che parlava agli uccelli", spettacolo che lo vede sul palco con un testo da lui interpretato e scritto con Simona Orlando. Sue anche le canzoni inedite composte insieme ad Amara. Dopo "Il secondo figlio di Dio" sulla figura del predicatore David Lazzaretti, "Happy Next. Alla ricerca della felicità" e il "Paradiso" da Dante, Cristicchi affronta la narrazione spirituale, ma soprattutto umana del "santo di tutti". Chioma leonina sotto un copricapo e abiti in tela di sacco, il cantautore diventa un uomo del tempo di "Franciscus" e con naturalezza il suo parlare vira dolcemente al canto.

Cristicchi lei non veste i panni del santo, ma se ne rende portavoce.

"Non potrei e non intendo essere Francesco sulla scena; lo racconto a modo mio con riflessioni, poesie, canzoni, diventando un uomo del 1200".

Perché la figura di San Francesco è così iconica, amata, e ben presente nella memoria collettiva?

"Perché ci è stata tanto narrata, e l’aspetto edulcorato, da ‘santino’ che se ne fa, insieme ai prodigi, dell’ammansire il lupo e parlare agli uccelli lo rendono un personaggio pieno di fascinazione".

Dunque il ‘suo’ Franciscus si discosta dallo stereotipo.

"Intendo restituirgli la vera dimensione di uomo che compiva gesti divini, metto in luce il suo lato più umano e rivoluzionario, così visionario da rasentare la follia, ma che predicava il bene e la fratellanza universale. Sono affascinato da personaggi mistici come San Francesco, ma anche da figure come Ghandi, Gesù stesso, che hanno cambiato le sorti dell’umanità. Francesco era un integralista che compiva gesti divini; coi confratelli dell’Ordine era durissimo, tant’è che due anni prima della morte ne consegnò ad altri la guida e se ne andò, in contrasto con chi voleva ammorbidire i dettami della confraternita".

Nello spettacolo compare ad un certo punto un uomo umile, ma dallo spirito assai critico verso Francesco. Chi è?

"È Cencio, personaggio di fantasia, ma con un fondo di verità. Ci siamo interrogati Simona Orlando ed io, su come potesse essere visto Francesco attraverso la mediocrità, la diffidenza dell’uomo comune del suo tempo, che non crede nelle scelte, nel poverello che si spoglia dei suoi averi. Cencio è un pellegrino, un viandante che raccogliendo e vendendo stracci incontra varia umanità e ne assorbe la lingua, tant’è che la sua parlata è un misto di latino, francese, umbro e spagnolo. Un personaggio con lati divertenti, controcorrente e sospettoso che pensa che l’agire di Francesco sia il capriccio di un matto e un enorme equivoco il grande movimento che si crea attorno a lui; simbolicamente rappresenta anche il cinismo dell’uomo di oggi".

Franciscus non è la prima figura carismatica che affronta. È mosso da una fede religiosa?

"Non nel senso comune del termine. Da anni frequento il mondo della spiritualità, anche francescana: ho fatto esperienze di ritiri in monasteri di clausura, ho soggiornato in eremi. Sono attratto da quell’aura mistica che ti mette in contatto col divino che non necessariamente deve chiamarsi Dio, ma può essere un’altra dimensione non materiale che risponde alla sintonizzazione su altre frequenze. Nell’ecumenismo che accomuna le religioni si predicano fratellanza e pace. Questo significa trasformare i sentimenti in atti concreti: come testimonial dell’associazione Amref, suggerisco ai giovani un’esperienza potentissima in Africa, dove toccare con mano le sofferenze e i bisogni dell’umanità".