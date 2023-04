"Vi racconto le mie 12 storie strambe"

Uno dei musicisti più noti del territorio fa il suo esordio come scrittore. È Pier Foschi, grande batterista e compositore che in passato ha suonato con Jovannotti, Adriano Celentano, Laura Pausini, Nek, Luciano Ligabue, Pino Daniele, Piero Pelù, Cesare Cremonini, Eros Ramazzotti e altri big. La sua prima opera letteraria si intitola "12 Storie Strambe" ed è pubblicata dalla casa editrice Moon distribuita da Mondadori.

Foschi, perchè si cimenta con la scrittura?

"Io scrivo da sempre e scrivo parecchio, è una forma di mio grande sfogo personale; quando devo esprimere qualcosa mi metto a scrivere".

Perchè un libro per bambini?

"Il libro contiene dodici storie e vi assicuro che quando ho iniziato a scriverle non pensavo ai bambini, pensavo al fatto che la storia dovesse avere un bello svolgimento e soprattutto una morale e quindi la scrivevo per gli adulti fondamentalmente o comunque la scrivevo perché mi piace scrivere in quella maniera".

Poi cosa è successo?

"Un editore le ha lette e mi ha detto: ’le pubblico io, però facciamo un libro per bambini’. A quel punto abbiamo tolto qualche parola un pò fuori posto, abbiamo aggiustato alcune cose, ma il lavoro era interessante". Perchè un primo libro adesso?

"In precedenza una delle mie storie, quelle che ho sempre scritto, è andata a finire in una raccolta artistica di un editore di Cesena, questo è il mio primo libro da solista come si dice nel linguaggio della musica, forse era inevitabile, anche perchè io scrivo sin da piccolissimo, appena ho imparato a tenere una penna in mano".

Le prime critiche sono molto lusinghiere.

"Per me è una prova, una sfida ed è anche un modo per avere una ulteriore dose di autostima, perchè al di là di quelle che saranno le vendite, io ci credo nelle mie storie strambe, anche perché scrivere non è facile, soprattutto scrivere bene non è facile, sempre che io abbia scritto bene".

Se non pensava nemmeno di scrivere un libro per bambini, significa che lei le sue storie le ha pensate per gli adulti.

"I lettori possono essere i bambini, ma soprattutto potrebbero essere gli adulti che raccontano queste storie ai bambini e le raccontano a se stessi, mentre leggono al bambino che, automaticamente, credo io, farà delle domande a riguardo, così da fare interagire il piccolo con il genitore, perché le storie sono realmente strambe, e ci tengo a sottolineare questo aggettivo, perchè non sono buffe, ma veramente strambe".

Qual è il filo conduttore di queste storie?

"Ho animato cose che non hanno un’anima, un pinzimonio, una cassaforte, una lepre che parla, storie strambe, sempre con un pizzico di sana follia, non sono storie consuete, sono trame che incuriosiscono".

Lei è un musicista di spessore ed è anche un autore, cosa vuol dire ai suoi lettori con queste storie?

"Io mi sono impegnato a scrivere questi testi con l’intento di lasciare ai lettori una morale, io utilizzo le cose per raccontare le storie, ma non c’è un lieto fine per forza, bensì una morale, devono fare riflettere e lasciare qualcosa, perchè non sono storie fini a se stesse".

Giacomo Mascellani