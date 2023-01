"Vi racconto le storie dei fallimenti"

"Fallisci ancora, fallisci meglio - I racconti dei fallimenti che hanno cambiato la storia dell’umanità", è lo spettacolo che verrà messo in scena domani sera al teatro comunale di Cesenatico, dove Alan Zamboni, autore e noto youtuber, aprirà la rassegna di teatro Moderno, con un motto di vita. Zamboni, in arte Curiuss, uscirà dal web per incontrare una fetta di spettatori in carne e ossa ai quali racconterà quali fallimenti celebri si sono trasformati in opportunità. Il personaggio è noto soprattutto per aver aperto un canale sul web nel 2015 nominato Curiuss, dedicato ad arte, scienza e astronomia. Oggi conta 144mila iscritti e con i suoi video ha fatto appassionare migliaia di persone a buchi neri, bosoni, teoria della relatività e fisica quantistica, attraendoli con il suo stile chiaro e coinvolgente e tanta ironia. A Cesenatico, Alan Zamboni intende proporre una narrazione che, attraverso storie ricche di aneddoti e pathos, accompagnano il pubblico alla scoperta dei numerosi momenti di difficoltà vissuti dagli uomini di scienza, con un’ampia riflessione sul ruolo del fallimento nella storia della scienza, in particolare sulla sua necessità.

L’autore parte infatti dal presupposto che nella scienza le cose non sono sempre andate alla perfezione, anzi in realtà quasi mai. Raccontare il mondo scientifico a partire dai fallimenti è dunque un’operazione che dà una prospettiva nuova e illumina meglio i processi alla base del progresso, svelando come il fallimento sia all’ordine del giorno nel mondo della ricerca e di quanto sia strutturale al conseguimento dei grandi traguardi a cui la scienza ci ha abituati. Alan Zamboni in questi anni ha studiato in particolare tre grandi missioni scientifiche ormai dimenticate che hanno, anche attraverso il fallimento, cambiato le sorti dell’umanità. Questo suo lavoro è prima diventato un libro e poi un originale monologo che intreccia storia, aneddoti, avventura e ricerca; lo stile è quello che contraddistingue i video del suo canale YouTube basato sul rigore del contenuto e la leggerezza della forma.

I biglietti sino ad oggi sono in prevendita a partire da 11,41 euro su vivaticket al link https:bit.ly3jnCTSf. La biglietteria del teatro sarà invece aperta lunedì sera il giorno dell’evento a partire dalle 19.30. Lunedì mattina sarà anche possibile ricevere ulteriori informazioni contattando l’Ufficio Cultura e Teatro in via Armellini dove c’è il Museo della Marineria, dalle 10 a mezzogiorno.

Giacomo Mascellani