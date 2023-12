Via ai lavori a Santa Lucia e Roversano: per una settimana cambia la viabilità

Questa mattina nelle strade comunali di Santa Lucia e di RoversanoSan Carlo, la ditta Sear Costruzioni Stradali di Cesena darà avvio ai lavori di ripavimentazione stradale con tappeto d’usura programmati dall’amministrazione comunale di Cesena a seguito dei drammatici eventi naturali del mese di maggio, che hanno provocato importanti movimenti franosi sulla prima collina cesenate. Pertanto, con lo scopo di assicurare un sicuro svolgimento dell’intervento previsto, da domani, per tutta la prossima settimana, nella strada comunale Santa Lucia, in corrispondenza della via vicinale Santa Lucia, per circa 300 metri, e in via Roversano, in corrispondenza del civico 46, saranno istituiti un divieto di sosta temporaneo con rimozione valido per l’intera giornata e un senso unico alternato con semaforo o movieri. Tutte le modifiche alla viabilità saranno indicate in loco da apposita segnaletica stradale.