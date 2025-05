Via ai lavori di consolidamento del municipio di Longiano

Sicurezza sismica e stabilità del palazzo municipale. Sono iniziati i lavori di consolidamento strutturale su una porzione dell’edificio del Comune di Longiano, per una spesa di 180mila euro, interamente finanziato con risorse proprie dell’Ente. L’intervento si è reso necessario a seguito di accurate analisi tecniche e sopralluoghi specialistici, che hanno evidenziato la presenza di fessurazioni su alcune pareti in muratura, in particolare sul lato dell’edificio affacciato sul piazzale posteriore. Pur non comportando un rischio immediato per la stabilità dell’edificio, queste lesioni indicano un progressivo cedimento delle fondazioni, che richiede un’azione tempestiva per prevenire peggioramenti futuri.

Il progetto prevede una serie di interventi mirati per il consolidamento strutturale, tra cui: l’inserimento di catene in acciaio; l’applicazione di reti in fibra rinforzata sulle murature; il consolidamento delle fondazioni tramite micropali e iniezioni di resine. Particolare attenzione è stata riservata alla tutela del valore storico e architettonico dell’edificio: le soluzioni tecniche adottate sono infatti volte a preservarne l’estetica originaria, evitando demolizioni e salvaguardando gli elementi costruttivi esistenti.

Dice il sindaco Mauro Graziano: "La sicurezza dei cittadini e del personale che ogni giorno frequenta il nostro municipio è una priorità. Con questo intervento non solo mettiamo in sicurezza un edificio strategico per la vita amministrativa del nostro paese, ma tuteliamo anche un bene pubblico che rappresenta la memoria e l’identità della nostra comunità". I lavori saranno completati nel minor tempo possibile.