Via ai lavori in piazza Battaglini. I commercianti si ’arrendono’

A San Mauro Pascoli si chiude la tormentata vicenda riguardante la riqualificazione delle piazze Mazzini e Battaglini, in pieno centro storico, e sulla programmata chiusura delle auto. Da oggi in poi i commercianti del comitato ’La piazza per tutti’ hanno deciso di chiudere le contestazioni e osservazioni presentate mai andate a buon fine. "Riassumendo tutte le osservazioni fatte contrarie alla chiusura della porta principale del centro storico, lasciando aperta la porta secondaria di via Tosi verso via Pascoli, non considerando un eventuale parcheggio su via XX settembre e via Matteotti a senso unico, eliminando così i due punti critici di sosta nel corso principale. Abbiamo proposto anche chiusure a fascia oraria del centro storico, ma neppure questo è stato considerato. Inoltre il 28 marzo 2025 è stata depositata in Comune una petizione sottoscritta da oltre 1000 cittadini che chiedevano al Comune di rivedere il progetto di riqualificazione delle due piazze, in quanto temiamo che lo stesso possa colpire mortalmente la vitalità del paese. La chiusura delle due piazze è una vecchio progetto della precedente amministrazione comunale portata ora avanti da questa giunta, ma per noi è un progetto vecchio e nato male. Non ci saranno presenti alberi d’alto fusto perchè nelle fioriere alte un metro emezzo non ci stanno, con due piazze così senza ombra. Un’idea che peserà per il 30% sulle casse comunali, ma la cosa più impresentabile secondo noi è la separazione fisica delle due piazze Mazzini e Battaglini, da palco e passerella, tanto da impedire anche il passaggio di una bicicletta che dovrà passare a mano sui marciapiedi. Le due piazze a San Mauro sono sempre state libere e comunicanti e mai sono stati posti palchi e barriere". Oggi partono i lavori in piazza Battaglini, da gennaio in piazza Mazzini.

Ermanno Pasolini