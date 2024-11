Via ai lavori nelle scuole per oltre 300mila euro

Al via lavori di manutenzione al nido comunale e nei plessi scolastici a Gambettola per un impegno di spesa di oltre 300mila euro.

Dopo i sopralluoghi agli edifici scolastici per valutare lo stato delle strutture scolastiche, sono partiti i primi lavori di manutenzione per far fronte alle criticità riscontrate.

"Abbiamo preso in carico tutte le criticità segnalate dal corpo docente, con la dirigente scolastica Massaro – spiegano il sindaco Eugenio Battistini e l’assessore ai lavori pubblici Mattia Pavolucci – e abbiamo messo a punto un’agenda di interventi, definendo le priorità che sono già oggetto di inizio lavori, per cercare di essere il più rapidi possibili su alcuni fronti".

Si tratta del rifacimento e messa a norma della centrale termica della mensa della scuola primaria Pascoli per un costo complessivo di circa 30mila euro.

Sempre alla primaria Pascoli saranno effettuati interventi a porte e finestre e nuove tende per un costo complessivo di 15mila euro.

Per il nido comunale è stato incaricato uno studio tecnico per migliorare l’efficientamento climatico, i lavori saranno appaltati entro l’anno per una spesa di 90mila euro; altri 10mila euro saranno spesi per la sistemazione del tetto dello stesso edificio.

Il lavoro più corposo sarà quello di rifacimento del tetto della scuola media I. Nievo, che avrà un costo totale di 140mila euro. Lavori per 22mila euro anche nelle scuole dell’infanzia Amati e Rodari per realizzare nuovi giochi.

Infine altri 20mila euro saranno destinati per i nuovi arredi di vari plessi scolastici.

"I lavori – concludono il sindaco Battistini e l’assessore Pavolucci – si completeranno entro il mese di marzo 2025, per questa prima fase di interventi l’impegno di risorse del nostro Comune ammonta a 327mila euro".

Vincenzo D’Altri