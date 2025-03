Via ai lavori per il nuovo percorso pedonale protetto in via IV Novembre

Al via i lavori per il nuovo percorso pedonale protetto in via IV Novembre a Longiano, che collegherà il centro storico con via Conte Guido Rangoni. Un progetto pensato per migliorare la sicurezza, l’estetica e la funzionalità dell’area, così da rendere la città ancora più accogliente per cittadini e turisti. L’intervento, progettato dallo studio di ingegneria Marco Faedi, prevede la completa riqualificazione del percorso pedonale con soluzioni che coniugano sicurezza, estetica e funzionalità. Dice Chiara Mosconi vicesindaca e assessora ai lavori pubblici: "Questo percorso pedonale non è solo un’opera infrastrutturale, ma un segno concreto della nostra attenzione alla qualità della vita dei cittadini e all’esperienza di chi visita la nostra città. L’attesa per i dovuti approfondimenti tecnici è stata necessaria, ma oggi siamo pronti a partire con un progetto che porterà un miglioramento tangibile per tutti". Orgoglioso della partenza del cantiere anche il sindaco Mauro Graziano: "Con questo intervento, Longiano continua nel percorso di cura e valorizzazione del proprio territorio, confermando la volontà dell’Amministrazione di investire sulla sicurezza e sul benessere della comunità". Per consentire l’esecuzione dei lavori in sicurezza, la viabilità lungo via IV Novembre è temporaneamente ridotta a una sola corsia con senso unico alternato. Il flusso dei veicoli in entrata e in uscita da Longiano è regolato da un impianto semaforico, garantendo così la continuità del traffico con la massima attenzione alla sicurezza di automobilisti e pedoni.

Ermanno Pasolini