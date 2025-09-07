Via ai lavori su manto e alberature: "Piazza Aguselli pronta a Natale"

Un regalo di Natale per il centro storico. Il Comune confida di aver completato per lo shopping natalizio i lavori di rigenerazione di piazza Aguselli, con la messa a disposizione del parcheggio."La settimana prossima – aggiorna l’assessore ai lavori pubblici Christian Castorri – saranno terminati gli scavi previsti dalla Sovrintendenza dopodiché si procederà all’aggiustamento del manto e all’opera di piantumazione delle piante (nella foto il rendering di come sarà la nuova piazza) , in modo da poter ultimare l’intervento entro Natale, come l’amministrazione comunale si era prefissata".

Piazza Aguselli verrà dotata sul lato che delimita il parcheggio in direzione via Strinati di una fila di piante. L’intervento in corso è previsto nell’ambito del quarto lotto del progetto di recupero del Roverella, che rientra nel programma nazionale della qualità dell’abitare, con cui Cesena ha ottenuto 12 milioni di risorse dal Pnrr.

La piazza conta 32 posti dedicati alla sosta dei veicoli e 11 al posteggio delle moto. Una volta conclusi i lavori di riqualificazione ci saranno circa 28 posti auto e 8 posti moto. Il percorso pedonale alberato e arredato da alcune sedute sarà ricoperto da mattoncini di porfido. Così come eseguito in altri quartieri della città, ad esempio a Case Finali e nel piazzale Marx, verrà desigillizzata la pavimentazione in asse con via Strinati.

a.a.