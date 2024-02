Via ai nidi d’infanzia estivi. Dal 2 maggio al 31 agosto

In riviera inizia il conto alla rovescia in vista dell’estate 2024. Per molti lavoratori stagionali e gli stessi operatori turistici titolari di alberghi, bagni al mare e locali, che hanno figli molto piccoli, si pone il problema della gestione dei bambini. A tal riguardo il comune di Cesenatico ha organizzato anche quest’anno il nido d’infanzia estivo che sarà attivo dal 2 maggio al 31 agosto. Questo consentirà a molte famiglie di affrontare con maggiore tranquillità la stagione estiva.

Nel frattempo lunedì 4 marzo aprirà il bando di iscrizione al nido d’infanzia comunale per l’anno educativo 2024-2025 che inizierà dopo l’estate. Il servizio sarà rivolto ai bambini nati negli anni 2022 e 2023, residenti nel territorio comunale di Cesenatico, che abbiano compiuto i 12 mesi di età entro il 31 dicembre di quest’anno.

La presentazione delle domande dovrà avvenire esclusivamente on line, accedendo tramite le credenziali Spid alla piattaforma dedicata, disponibile sul sito internet del Comune. Le famiglie avranno tempo un mese per iscriversi, fino a giovedì 4 aprile. Sono previsti anche degli open day per visitare le due strutture.

Il nido d’infanzia comunale Piccolo Mare, in via Don Minzoni nel quartiere Madonnina, resterà aperto per incontrare le famiglie interessate ad usufruire del servizio nei pomeriggi del 7 marzo e del 14 marzo, dalle 16 alle 18. Il nido d’infanzia privato convenzionato L’Arcobaleno situato in via Cesenatico, resterà invece aperto per incontrare le famiglie il 12 marzo e il 26 marzo, dalle ore 16.30 alle 18.30.

Ricordiamo che quest’anno le famiglie con bambini piccolissimi hanno un importante aiuto pubblico.

La Giunta Comunale lo scorso dicembre ha infatti approvato una delibera con le linee guida adottate per l’applicazione della misura messa in campo dal progetto della regione Emilia-Romagna, dedicato ai bambini iscritti ai servizi nidi pubblici e privati convenzionati. A Cesenatico sono stati riconosciuti 83.107 euro, quindi oltre 10mila in più rispetto ai 72.559 euro dello scorso anno.

Il Comune li erogherà ai gestori pubblici e privati dei servizi educativi da zero a tre anni del territorio. Questo contributo andrà a ridurre le rette dei nidi e a beneficiarne saranno le famiglie con dichiarazione Isee non superiore a 26mila euro. Per questo anno scolastico sono 103 i bambini beneficiari, contro gli 87 dello scorso anno e i 57 del precedente.

Giacomo Mascellani