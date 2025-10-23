Via ai tornei e campionati di Risiko a Sala e Bagnarola

A Cesenatico prendono il via i tornei ed i campionati di Risiko, che per i mesi autunnali ed invernali si svolgono a Sala e a Bagnarola, con interessanti e diversificati appuntamenti nelle due frazioni dell’entroterra. In cabina di regia c’è sempre il Risiko Club Cesenatico Corsari, con in testa Luca Toni. È un sodalizio formato da un buon numero di appassionati, che fa parte del circuito nazionale ed organizza anche eventi importanti.

Ogni martedì sera, alle 21, al Circolo Arci di Sala in via Campone, l’appuntamento è per una serata a partecipazione gratuita e con partite amichevoli, dedicata a coloro che desiderano avvicinarsi a questo gioco, per imparare regole e strategie. Per partecipare è necessario iscriversi entro mezzogiorno del giorno stesso in cui si desidera giocare le persone interessate possono contattare Vittorio al 339 4345464.

Il giovedì sera, sempre alle 21, al Circolo Endas di Bagnarola sulla via Cesenatico, si terranno invece competizioni agonistiche, gare, tornei e campionati, con fasi eliminatorie e finali; le partite durano circa due ore ed in questi appuntamenti è prevista una piccola quota di iscrizione che serve agli organizzatori per acquistare i premi, in quanto il Risiko Club Cesenatico Corsari non ha fini di lucro.

L’associazione è aperta a tutti coloro che desiderano iscriversi e farne parte; le persone interessate possono avere ulteriori informazioni telefonando al 378 0657000 ed è possibile anche effettuare già delle pre-iscrizione allo stesso numero, inviando un messaggio whatsapp. Per poter partecipare al campionato, in fase d’iscrizione, è necessario accettare il regolamento del torneo e autorizzare la liberatoria per la privacy al Risiko Club Cesenatico I Corsari.

Giacomo Mascellani