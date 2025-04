Via al corso di walking leader di secondo livello

I venticinque appassionati camminatori che recentemente hanno ricevuto l’attestato di ’Walking Leader’, partecipando all’interessante corso che si è tenuto nella sala dell’ospedale Ginesio Marconi di Cesenatico, hanno la possibilità di perfezionare ed approfondire ulteriormente le loro conoscenze. L’iniziativa è a cura del Dipartimento di Sanità Pubblica, in collaborazione con il Servizio di Medicina dello Sport. L’obiettivo dell’Ausl è formare dei conduttori di Gruppi di cammino per la salute. Ebbene il 10 maggio si terrà il corso di Walking Leader di secondo livello, ma l’appuntamento questa volta sarà a Cesena, nell’edificio in via Serraglio, dove saranno affrontati altri temi, con gli esperti che punteranno molto sugli aspetti motivazionali.