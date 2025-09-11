Dalla Perla a Yoox
Dalla Perla a Yoox
Via al corso di primo livello per sommelier. Sarà itinerante tra le attività ristorative del territorio
11 set 2025
GILBERTO MOSCONI
Cronaca
Via al corso di primo livello per sommelier. Sarà itinerante tra le attività ristorative del territorio

A fine mese, a Bagno di Romagna e San Piero brindisi inaugurale per il corso di 1° livello per sommelier, che avrà la formula innovativa itinerante, coinvolgendo sette location di attività ristorative del territorio.

Nella sala Rosetti di Terme Santa Agnese, nel borgo termale, è stato presentato il corso di 1° livello Ais Romagna, che prenderà il via il 30 settembre. Il corso, come detto, avrà una formula innovativa, con lezioni itineranti. L’avvio del corso sarà preceduto da una presentazione pubblica, aperta a tutti, martedì 23 settembre al ristorante del Lago di Acquapartita.

A illustrare il corso Enrico Spighi, sindaco di Bagno, che ha sottolineato l’importanza della collaborazione tra Comune e Ais nella valorizzazione della cultura enogastronomica locale, Adolfo Treggiari presidente Ais Romagna, Vincenzo Tardino delegato Ais Romagna di Cesena.

Alla presentazione hanno preso parte anche i ristoratori e albergatori che ospiteranno le lezioni: Ristorante del Lago, Hotel Terme S. Agnese, Da Giorgio-Bar Bistrot & Bottega, Ristorante dalla Fernanda, Da Gorini, Fattoria Ca’ di Gianni, Ristorante Paolo Teverini (Hotel Tosco Romagnolo).

"Il corso, diretto da Massimo Martini, rappresenta – hanno detto gli organizzatori – un’occasione per promuovere la formazione enologica e al tempo stesso valorizzare l’offerta di qualità della ristorazione del territorio d’Alto Savio".

