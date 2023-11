Via al corso per insegnare agli anziani ad usare iPhone e smartphone

Le persone anziane oggi spesso hanno difficoltà ad utilizzare iPhone e smartphone, così c’è chi ha pensato di aiutarli facendogli da tutor e da insegnanti. I volontari del centro sociale ’Cesenatico Insieme’ hanno infatti organizzato un corso, per insegnare ai nonni ad utilizzare questi importanti e moderni strumenti per comunicare col mondo. Il corso inizia oggi, venerdì 10, e si articola in cinque pomeriggi di incontri fissati tutti i venerdì dalle 15 alle 17, in compagnia di un esperto informatico, per affrontare appunto tutte le opportunità legate all’uso del cellulare.

L’iniziativa è completamente gratuita ed ogni partecipante dovrà dotarsi di un proprio cellulare, sul quale potrà verificare tutti gli argomenti trattati e i sistemi d’uso. Le persone interessate possono avere ulteriori informazioni ed iscriversi, telefonando al 342-8318842 oppure recandosi direttamente oggi stesso nella sede di ’Anziani Insieme’ che si trova al numero 6 di in viale Torino, di fronte alla scuola media.

Gli anziani potranno così apprendere come personalizzare il telefono con le impostazioni, connettersi alla rete internet, navigare e scoprire un mare di notizie; e poi ci sono le cose utili di tutti i giorni, come seguire il calendario e impostare la sveglia, scegliere e scaricare quello che interessa. Nelle ultime lezioni i nonni apprenderanno come utilizzare Whatsapp, scattare e condividere le foto per avere un album di famiglia a portata di mano, sino ad inserire lo Spid nel telefono e fare cose molto utili, come ad esempio utilizzare il fascicolo sanitario elettronico e tante funzioni che non pensavano potessero essere alla loro portata.

Giacomo Mascellani