Via al progetto ’AttivaGiovani’ per i ragazzi dai 16 ai 18 anni

L’Unione Rubicone e Mare lancia AttivaGiovani 2025, un progetto pensato per offrire ai ragazzi tra i 16 e i 18 anni un’opportunità concreta di partecipazione attiva alla vita della comunità. L’iniziativa è rivolta ai giovani residenti nei Comuni di Savignano, San Mauro Pascoli e Gatteo e nasce con l’obiettivo di favorire la loro crescita personale attraverso esperienze di volontariato in diversi ambiti di pubblica utilità. Durante i mesi estivi, i partecipanti avranno la possibilità di affiancare operatori e volontari in realtà associative, cooperative, enti e imprese del territorio, contribuendo all’organizzazione e alla gestione di servizi rivolti alla collettività. L’impegno richiesto si articolerà in quattro settimane tra giugno e settembre, con un monte orario settimanale che permetterà ai giovani di conciliare l’esperienza con altri impegni personali. Le attività previste saranno diversificate e includeranno, ad esempio, il supporto agli operatori nei centri estivi, la collaborazione nella realizzazione di eventi culturali e ricreativi e il sostegno a iniziative a carattere sociale. L’obiettivo del progetto è stimolare nei ragazzi il senso di responsabilità e di appartenenza alla propria comunità, facendo loro sperimentare il valore della cittadinanza attiva. Attraverso il volontariato, i giovani potranno sviluppare competenze trasversali, come il lavoro di squadra, la comunicazione e l’organizzazione, qualità sempre più importanti anche in ambito scolastico e lavorativo. Il periodo di adesione per queste realtà si aprirà il 3 marzo e si chiuderà il 25 marzo. Gli enti che si possono candidare sono quelli che fanno attività educativa estiva nei Comuni di Savignano, San Mauro Pascoli e Gatteo. Ogni ente ospitante proporrà specifiche attività, e tutte le informazioni dettagliate saranno disponibili sui siti istituzionali dell’Unione Rubicone e Mare e dei tre Comuni coinvolti. Una volta selezionata l’attività di interesse, l’iscrizione dovrà essere effettuata direttamente presso l’ente scelto, nel rispetto delle modalità indicate nei documenti ufficiali del progetto. A riconoscimento dell’impegno profuso dai giovani volontari, l’Unione ha previsto un bonus che potrà essere utilizzato per l’acquisto di materiale scolastico.

