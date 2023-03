Via al progetto di riqualificazione "Diventerà una zona prestigiosa"

Una bella e vasta area di 33mila metri quadri a ridosso del centro cittadino che subirà presto una riqualificazione grazie alla recente approvazione del Pug. Si tratta della zona dove sorse il vecchio stabilimento della Sacim (l’azienda che si occupava di costruire cisterne su veicolo per il trasporto di prodotti liquidi dal 1920) in via Carlo Cattaneo.

Francesco Molari, direttore della Sacim e presidente del consiglio di amministrazione, cosa sorgerà nell’area dell’Ex Sacim?

"E’ ancora un po’ presto per parlarne, ma il progetto è ambizioso. L’area è molto vasta e ci sarà una parte di destinazione commerciale (si tratta di duetre unità di oltre 1000 metri quadri l’una) e c’è il progetto di realizzare una serie di palazzine ad uso residenziale. Non mi sbilancio per ora, ma per quanto riguarda le aree commerciali si sta pensando di realizzare un’attività food e una sportiva, oltre a negozi di un certo taglio".

La parte residenziale cosa prevede?

"Appartamenti di un certo livello che rispettano i canoni della bioedilizia realizzati con il minimo impatto ambientale, con le palazzine che sorgeranno sul retro affacciate alla vallata del Savio, mentre la parte davanti sarà destinata al commerciale". L’area è molto prestigiosa…

"Si tratta di una zona a ridosso del centro con molte potenzialità. Si trova in prossimità dell’Ippodromo, del palazzetto dello sport, della piscina e del campo di atletica. I lavori di demolizione e di messa in sicurezza dello stabile sono partiti ieri (subito dopo lo sgombero) e dureranno una decina di giorni. Per ora verranno buttati giù gli uffici, con i locali degli spogliatoi e della mensa. Le potenzialità sono ampie: per la zona in cui è collocata l’ex Sacim si potrebbe pensare anche di realizzare un albergo o una sala per ricevere le squadre sportive che vengono a giocare in trasferta a Cesena". Chi realizzerà i lavori?

"Per l’intera area abbiamo già ultimato un compromesso e il contratto di vendita si dovrebbe concludere entro fine anno quando si perfezionerà con il Comune l’accordo operativo finale per l’approvazione del progetto. A breve verrà presentato il progetto in Comune di riqualificazione dell’area ex-Sacim".

a.s.