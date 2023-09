Via al progetto ‘Ethnic’ per sviluppare il turismo eco-culturale Il progetto "Ethnic" unisce Italia e Croazia per lo sviluppo di un turismo eco-culturale nei piccoli Comuni dei due territori. 26 Comuni coinvolti, di cui 12 del Montefeltro, 6 della Romagna e 8 dell'entroterra zaratino e dalmata in Croazia. Primo incontro per discutere le fasi di implementazione.