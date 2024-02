Via al restauro dell’opera ideata da Tonino Guerra

Nel centro di Cesenatico c’è un luogo unico e per tanti aspetti ineguagliabile. Non tutti ne sono a conoscenza, tuttavia sul lungomare è possibile visitare tutti i giorni l’ultima opera del grande maestro Tonino Guerra. È la Cattedrale delle Foglie, installata nel tratto dei Giardini a Mare compreso tra le Ferrara e Pasubio, un’opera nata da un’idea di Tonino Guerra e realizzata dallo scultore del ferro Aurelio Brunelli nel 2012. Un omaggio alla natura e al sapiente lavoro dell’uomo per coltivarla e preservarla. Sorge a fianco dell’aiuola dove sono state messe a dimora vecchie piante da frutto della Romagna, per contribuire a conservarle e contrastare la perdita di biodiversità.

La Cattedrale delle Foglie è costituita da un gruppo di foglie realizzate in acciaio cor-ten, alte tre metri e mezzo e disposte ad anfiteatro. Le sette sculture rappresentano altrettante piante, che sono il fico, l’olmo, l’olivo, la quercia, il cerro, la pawlonia e una foglia di fantasia dell’artista. "La Cattedrale deve essere come un mazzo di foglie – scrisse lo stesso Tonino Guerra quando venne inaugurata l’installazione – non devono essere sparse, perché vivere è un respiro che sta chiuso anche in una foglia".

La disposizione ad anfiteatro, crea appunto una cattedrale, che conserva nel nome e nell’aspetto quel carattere quasi religioso del rapporto dell’uomo con la terra e con le piante, che sono necessarie per il nutrimento del corpo e dell’anima. Tonino Guerra ha progettato la Cattedrale delle Foglie come un santuario della bellezza dove i visitatori possono soffermarsi e riflettere sui grandi valori della natura, per amarla e rispettarla. Già dal nome sottolinea il carattere quasi religioso del rapporto dell’uomo con la terra e con le piante, necessarie per il nutrimento del corpo, ma anche dell’anima.

Ora è necessaria una manutenzione straordinaria, come è emerso al termine del sopralluogo effettuato nei giorni scorsi dai tre massimi esponenti dell’associazione dei Patriarchi costituita vent’anni fa, che sono il presidente Sergio Guidi, il vicepresidente Adamo Guidi ed il segretario Gabriele Piazzoli. Ci sono infatti delle targhe rotte dai vandali, le foglie in acciaio vanno manutentate e c’è la necessità di potare le piante dei frutti antichi, di cui l’associazione vuole conservare e difendere la memoria ed il patrimonio genetico, che rischierebbe di essere perduto.

"Abbiamo organizzato noi la sistemazione delle piante che meritano e significano tanto – dice Adamo Guidi – per le targhe abbiamo contattato un marmista e ci occuperemo noi di finanziare anche questi lavori indispensabili. La memoria del grande Tonino Guerra e delle piante da frutto storiche della Romagna sono la nostra priorità".

Giacomo Mascellani