Via alla prevendita del match con l’Entella

Ieri è iniziata la prevendita dei tagliandi per la partita tra il Cesena e la Virtus Entella, seconda giornata del torneo cadetto e debutto interno della squadra di mister Michele Mignani, che scenderà in campo all’Orogel Stadium Dino Manuzzi alle 21 di sabato.

I tagliandi per il match contro i liguri sono disponibili online sul sito Vivaticket, oltre che presso il Coordinamento Club Cesena e in tutti i punti vendita abilitati Vivaticket sul territorio nazionale.

È stato confermato anche per questa stagione il sistema di prezzo dinamico dei biglietti, che prevede la suddivisione del periodo di prevendita in tre fasi temporali, caratterizzate ciascuna da un prezzo differente. Quello della prima fase sarà sempre il più conveniente. Non sono ovviamente in vendita i tagliandi per Curva Mare, i cui posti sono già andati esauriti durante la campagna abbonamenti.

Ecco i prezzi relativi alla prima fase, che saranno in vigore fino a questa sera. Tribuna vip: intero 70 euro, ridotto 50 euro, junior 5 euro; tribuna numerata: intero 55 euro, ridotto 40, junior 5; distinti superiori: intero 35 euro, ridotto 25, junior 5; distinti inferiori: intero, 30 euro, ridotto 20, junior 5.

In occasione della partita con l’Entella è prevista la possibilità per tutti gli Under 14 di accedere gratuitamente all’impianto, se accompagnati da un genitore o da un parente fino al quarto grado pagante, nella misura massima di un minore per ciascun maggiorenne. Per dettagli relativi a questa promozione è possibile consultare il sito del Cesena Calcio. È, invece, sempre gratuito l’ingresso per i bambini da 0 a 3 anni, senza diritto al posto.

I biglietti per il settore ospiti sono disponibili online e nei punti vendita abilitati Vivaticket al prezzo unico di 22 euro. Per acquistarli ci sarà tempo fino alle 19 di venerdì 29 agosto.

Fino alle 19 di sabato i tifosi del Cesena potranno invece ancora sottoscrivere l’abbonamento stagionale.