Via alla prevendita della Supercoppa

Oggi alle 10 partirà la prevendita per la partita contro la Juve Stabia, terza e ultima gara della Supercoppa Serie C 2023-24, in programma domenica 19 maggio alle 17.45 all’Orogel Stadium Dino Manuzzi.

La gara, essendo organizzata dalla Lega Pro, non è inclusa nell’abbonamento e la prevendita si articolerà in due momenti: fino a domani gli abbonati potranno esercitare il diritto di prelazione e confermare il posto occupato durante la stagione regolare, mentre i non abbonati potranno acquistare i biglietti per gli altri posti disponibili.

La vendita libera ripartirà poi giovedì 16 maggio dalle 10.

I tagliandi possono essere acquistati presso i punti vendita del circuito Vivaticket e al Coordinamento Clubs Cesena. Inoltre, l’acquisto in prevendita può avvenire anche online sul sito vivaticket.it.

Questi i prezzi ( esclusi i diritti di prevendita di 1.83 euro).

Tribuna Vip: € 51 (ridotto € 37; under 18 € 17; under 14 € 14). Tribuna Numerata: € 42 (ridotto € 28; under 18 € 12; under 14 € 11). Distinti superiori: € 22 (ridotto € 16; under 18 € 11; under 14 € 8); Distinti inferiori: € 18 (ridotto € 12; under 18 € 10; under 14 € 7). Curva Mare: € 14 (ridotto € 11; under 18 € 8; under 14 € 5).

A proposito di stadio, l’impianto cesenate non avrà bisogno di particolari interventi legati al passaggio di categoria: un impianto che regge senza patemi la serie A e pure le competizioni internazionali, in cadetteria ci va passeggiando.

Servirà però mettere mano a una serie di interventi annunciati da tempo e che devono essere effettuati, a prescindere dalla categoria.

Il riferimento è ai bagni, che sono una ventina e che devono essere rimessi a nuovo, per una spesa complessiva di circa 200.000 euro. La questione verrà presentata in Comune in queste ore, con l’intento di arrivare al via libera allo stanziamento dei fondi.

L’intervento non sarà però immediato: tra bandi, assegnazione dei lavori e avvio vero e proprio degli interventi, passeranno mesi, il che sposta le pagine del calendario fino al 2025.