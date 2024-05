Via Bramante, avanza il cantiere contro il pericolo allagamenti

In via Bramante si stanno ultimando le operazioni di perforazione orizzontale, attraverso la tecnica che consente di realizzare dei piccoli tunnel, dentro i quali installare condotte per il trasporto delle acque (in questo caso l’acqua piovana), ma anche cavi e servizi, senza la necessità di realizzare scavi a cielo aperto. Si lavora a profondità anche di 4-5 metri, perchè qui deve passare un nuovo collettore che raccoglie le acque di un territorio vasto, per poi smaltirle a monte della linea ferroviaria. Sono lavori che vanno oltre all’installazione di un sistema fognario di smaltimento, perchè da questo problema dipende il fatto che spesso si allaga il lungomare viale Carducci nella prima parte di Valverde. Quando i lavori saranno finiti, indicativamente dal mese prossimo, quest’area del quartiere a mare sarà dunque anche più sicura e protetta dal fenomeno degli allagamenti che in passato ha causato disagi alle attività turistiche e alla Scuola alberghiera e della ristorazione. Essendo questo terreno affacciato sul mare e quindi particolarmente sabbioso, l’assenza di un efficiente collettore per lo smaltimento delle acque meteoriche, in passato aveva causato l’erosione della sabbia, con la formazione di crateri e il cedimento di parte della strada. Anche per questo motivo era indispensabile intervenire con urgenza. Ricordiamo che gli interventi sono eseguiti con la tecnica del microtunneling e l’investimento previsto è di 460mila euro. La ditta esecutrice dei lavori è la Fabbri Costruzioni di Brisighella.

g.m.