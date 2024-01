Via Bramante chiusa al traffico per i lavori alla nuova fognatura

Da lunedì entreranno nel vivo i lavori per la costruzione della nuova fognatura in via Bramante. Il cantiere occuperà tutta la carreggiata e per questo motivo il tratto di strada interessata verrà interdetto al traffico per motivi di sicurezza. Il cavalcavia sovrastante rimane invece aperto e operativo a pieno regime in entrambe le direzioni. Si interviene su un tratto di fogna bianca oggetto di numerose criticità, che in passato ha causato molti allagamenti e danneggiamenti diffusi in occasione di pioggia abbondante e rovesci. La condotta su cui si opera funge da collettore principale per il deflusso e lo smaltimento delle acque piovane ed è un raccordo fondamentale tra la zona a mare a la zona a monte della ferrovia, con un ruolo chiave in buona parte del reticolo fognario di Cesenatico. I lavori avranno una durata di 5 mesi e verranno eseguiti con la tecnica del microtunneling. L’investimento previsto è 460mila euro, con la gara che se la è aggiudicata la ditta Fabbri Costruzioni di Brisighella. La stessa azienda ha già lavorato per sistemare l’asfalto dopo il cedimento che ha creato una voragine lo scorso mese di settembre. Prima di cominciare il lavoro, si è dovuto anche attendere l’intervento di 2iReteGas che ha bonificato una conduttura. "La decisione di chiudere la strada – ha detto il sindaco Matteo Gozzoli – è stata decisa dai tecnici comunali e dalla ditta incaricata, per garantire la sicurezza delle maestranze e dei passanti, ma anche per rendere più rapidi gli stessi lavori, in modo da poter riaprire la strada con un nuovo sistema fognario prima dell’estate. Con l’avanzamento dei lavori, decideremo se aprire una corsia a senso unico alternato nei prossimi mesi". g.m.