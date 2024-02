Via Cappona Rurale. Da lunedì prossimo traffico chiuso

Da lunedì 19 febbraio iniziano i lavori di asfaltatura di via Cappona Rurale, 1° tratto. Si tratta della fase conclusiva dell’intervento iniziato a ottobre per realizzare il percorso protetto di via Cappona Rurale 1° tratto, lato Cesena, che si collegherà alla pista ciclabile esistente in via Bastia sulla provinciale 10 Cagnona che porta al mare. Durante i lavori la circolazione veicolare sarà interdetta. I lavori si concluderanno il 23 febbraio, salvo imprevisti o maltempo. La viabilità alternativa sarà dirottata sulla SP33. Al termine dell’intervento saranno resi disponibili ai cittadini altri 720 metri di viabilità a uso ciclo-pedonale protetta. È già installata la pubblica illuminazione che entro qualche giorno sarà attivata.